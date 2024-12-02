香港的士應告別現金支付年代　推動改革靠三招｜方保僑

在全球電子支付普及的浪潮中，香港作為國際金融中心，當其他城市的計程車司機已普遍接受信用卡、電子支付平台、甚至加密貨幣時，部份香港的士司機依然堅守現金交易。這種現象不僅令人深思，香港在數碼轉型上是否有盲點？



對不少的士司機來說，現金交易直接簡便，還可即時結算。相比電子支付交易所需的設備安裝成本及交易手續費，現金支付顯然更具經濟效益。部分的士司機對信用卡支付的風險，如延遲結算、退款糾紛等，心存疑慮。他們更擔心支付系統的技術問題會拖慢工作效率，影響每日收入。

的士司機偏好收取現金。（資料圖片）

此外，香港的士業界一直存在的車租壓力，令不少司機更偏好穩定且可即時運用的現金流，因為他們需日清日結，繳交車租、支付燃料及日常開支，電子支付模式在這樣的環境下顯得不夠靈活。亦也有香港市民擔心的士司機只收取現金，會出現逃稅問題，但我認為香港的士司機都是奉公守法的人，應該沒有這方面的問題。

然而，鄰近地區，包括新加坡、東京及台北，電子支付已成為計程車服務的標準配置，方便乘客繳付車費，無需煩惱所帶零錢不足。三年前薩爾瓦多採用比特幣作為法定貨幣，因此的士也接受收取比特幣作報酬，在近期比特幣的升浪下，很多的士司機已經成為富豪。相反在香港，經常有市民和遊客抱怨的士不接受電子支付，甚至需臨時尋找提款機以支付車資，這不僅影響城市形象，也降低了服務質素。

香港電子支付未能成功滲透至的士行業。（資料圖片）

香港在電子支付上的發展並不遜色，八達通及AlipayHK等電子支付服務早已普及，卻未能成功滲透至的士行業。數據顯示，2024年初，八達通電子支付在的士業的滲透率為60%，顯示行業仍然抗拒電子支付。若要改變香港的士業界的現金支付文化，需從以下幾方面入手：

1. 政府可扮演更積極的角色，推出安裝補貼計劃或短期補助相關手續費，降低司機的初始成本。日後乘客若選用電子支付，需自行繳付手續費，相信乘客對此應不會反對。

2. 電子支付平台需與的士公司及個體戶司機合作，設計針對性的交易模式，包括提供即時入賬功能，解決司機對現金流的依賴問題。

3. 政府亦可考慮設立法律規範，要求的士提供電子支付選項，而未能提供收取電子支付的車輛，應該明確顯示在擋風玻璃上，讓乘客識別。

運輸署今年引入的士車隊制度，有助改電子支付的問題。（資料圖片）

運輸署今年引入的士車隊制度，提供優質的士服務，亦有助改電子支付的問題。但無現金交易是不可逆轉的趨勢，接受電子支付不僅是適應市場的需求，更是提升競爭力及服務質素的關鍵一步。相信在政策支持、行業配合及市民的共同努力下，香港的士終能告別現金支付的年代，令香港向無現金城市又邁進一大步。

【財經專欄】技經四方．方保僑

於資訊、通訊、科技及電子消費品市場工作超過二十年，引入過不少新科技產品，並創辦多個業界組職，及為多個非牟利機構擔任委員提供專業意見。現任香港資訊科技商會榮譽會長、香港互動市務商會創會及榮譽會長、電子學習聯盟創辦人、世界資訊通訊與服務業聯盟董事、香港金融科技商會召集人、電訊事務管理局辦公室電訊規管事務咨詢委員會成員、運輸署智慧交通基金管理委員會委員、樂施會董事會成員、香港小童群益會資訊科技委員會委員、香港紅十字會資訊科技委員會成員等。

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