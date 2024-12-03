屈臣氏第16800店於荷蘭鹿特丹開幕　稱屬重要里程碑

屈臣氏集團宣布全球第 16,800 家店舖正式揭幕，又指出新店在荷蘭鹿特丹開幕，是公司另一個重要里程碑。除了持續拓展業務，更致力為全球顧客提供無縫的 O+O (線下及線上) 購物體驗。



屈臣氏集團行政總裁倪文玲在開幕禮上表示：「集團全球第 16,800 家店舖開幕，不但意味著業務不斷擴張，更代表著我們熱心為全球社區服務的承諾。集團每開設一家新店，都為當地創造就業機會、深化與顧客的關係並建立持久的信任。」

她又補充補充：「在中國文化中，16,800 是一個別具意義的數字，象徵『萬事順利、富貴吉祥』。這個里程碑對集團意義重大，我們不但憧憬集團未來業務發展蓬勃，亦希望透過聖誕佳節送上祝福，攜手開創繁榮美好的未來。」

屈臣氏比荷盧行政總裁 Ed van de Weerd 表示：「我們很高興屈臣氏集團全球第 16,800 家店舖選址於充滿活力的鹿特丹，代表著屈臣氏集團對比荷盧地區及全球發展的堅定承諾。作為荷蘭最大的保健及美容零售商，Kruidvat擁有接近 1,000 家 O+O 店舖，透過超過24,000名同事為顧客提供服務，成為許多荷蘭人生活中不可或缺的一部分。」