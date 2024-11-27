屈臣氏酒窖響應政府減烈酒稅　率先減價　料未來3年市佔率增長25%

行政長官李家超於最新一份施政報告中宣布，降低烈酒類產品稅率。屈臣氏酒窖董事總經理 Jeremy Stockman 樂見烈酒減稅，又表示屈臣氏酒窖歡迎政府最新的烈酒政策，調低稅率不但惠及顧客，對整個行業也大有裨益。



他又指出憑藉減價和投資創新的烈酒零售概念店，屈臣氏酒窖將與業界攜手合作，幫助香港成為高端烈酒的樞紐。

屈臣氏酒窖預計，其未來三年烈酒品類市場佔有率可增長達25%。為呼應烈酒減稅的措施，屈臣氏酒窖將於2025年推出專門提供優質烈酒的概念店。

屈臣氏酒窖又指出，即日起將一系列精心挑選的優質烈酒減價。無論進口商是否已經因應減稅而調整價格，屈臣氏酒窖都大幅下調超過100款售價1,000元以上的優質烈酒價格，部分酒品減價超過20%，精選酒品減價近60%，包括不同熱門品牌 Cognac Tesseron、Macallan和 Martell等