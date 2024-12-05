防騙視伏器｜金管局：擴可疑帳號警示機制涵蓋範圍至櫃員機

金管局聯同警務處及銀行公會今日（12月5日）宣布擴展「可疑帳號警示」範圍至涵蓋自動櫃員機（包括存鈔機）的交易。22間參與銀行將於2024年12月8日起逐步在自動櫃員機實施警示機制，並向其客戶提供實施詳情。



22家銀行8日起逐步在自動櫃員機實施警示機制

「可疑帳號警示」機制的涵蓋範圍擴展至銀行自動櫃員機後（包括行內及跨行即時轉帳、現金存款服務），將覆蓋絕大部分市民的日常轉帳。不論客戶於銀行分行、自動櫃員機或網上銀行進行轉帳或存款，一旦收款人的戶口號碼、手機號碼、電子郵件地址或轉數快識別碼與警務處詐騙陷阱搜尋器「防騙視伏器」內被標記為「高危有伏」的資料脗合，客戶將於確認交易前收到警示，提醒他們相關的詐騙風險。

警示機制於去年11月推出，首階段涵蓋使用轉數快識別代號進行的資金轉帳，並於今年8月進一步擴展至網上銀行及櫃位轉帳。客戶進行銀行轉帳時，銀行會根據「防騙視伏器」內的資料，向客戶發出高危警示。銀行於今年第3季共發出超過24,000個警示，及時提醒客戶取消相關高危轉帳。

金管局提醒市民，每次交易前應仔細核實付款詳情和收款人身份。如有任何懷疑，應立即終止交易。金管局會繼續與警務處以及銀行業界緊密合作，檢視防騙措施的成效，積極打擊數碼詐騙。