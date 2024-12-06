比亞迪要求供應商減價　官媒態度疑分歧？　斥「極限壓價」惹反感

內地官媒、中共中央委員會直屬官媒《經濟日報》發文，疑似回應比亞迪（1211）要求供應商減價事件。其明言，最近一封落款內地某車企負責人的郵件引發關注，郵件要求供應商自明年開始將所供產品降價10%，收到郵件的供應商則表示「強烈不滿」。



其評述稱，此次車企以10%幅度「極限壓價」，突破大多數供應商的價格底線，喚醒對「內捲式」惡性競爭的反感，無法提升車企競爭力。不過日前另一間官媒《人民網》撰文反力挺，認為「議價」理所當然。



「極限壓價」引發惡性競爭 難提升競爭力

文中指出，去年以來，汽車行業競爭空前激烈，經過多輪降價後，不僅大部分車企增收不盈利，供應商的利潤也是「薄如刀片」。另有車企對供應商貨款，久久拖欠不結，惹行業擔憂。

其續強調，車企期待提升乘用車競爭力無可厚非，但競爭力的提升應當主要來自於產品技術創新、質量提升、品牌建設和服務增強，而非沒有底線的價格戰。在價格戰愈演愈烈的當下，靠「極限壓價」供應商獲得競爭力的邊際效益早已遞減。

報道引述中共中央政治局會議觀點，強化行業自律，防止「內捲式」惡性競爭，稱價格戰是把雙刃劍。如果車企競爭過度，沒有節制地靠壓價內捲供應商，而供應商為降本，不惜偷工減料，產品質量難以保證，最終傷害的不僅是供應商，也包括車企，還有整零關係。

此前《人民網》撰文認為比亞迪議價理所當然、無可厚非，符合行業規則和市場規律。（資料圖片）

《人民網》曾力挺 「議價」理所當然

不過，此前另一間重磅官媒《人民網》撰文反力挺，認為比亞迪議價理所當然、無可厚非，符合行業規則和市場規律。其認為，行業競爭激烈，車企相對於供應商處於於「買方」地位，因此公司提出降價的要求，是合理的需求，而不是非分要求。

文章中續指，從經濟規律看來，只有促進競爭，市場才能發揮配置資源的決定性作用。包括比亞迪在內的無數中國企業，沿著一條符合經濟規律和市場規則的道路一路走來，發展到今天，他們議價能力的背後，正是這種蓬勃發展賦予的強勁實力。