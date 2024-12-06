基建債｜滙豐：75%投資者認購金額較綠債高　有中資行收百萬大飛

港府發行的基礎建設零售債券，已於今日下午2時截止認購。滙豐發言人表示，因應減息週期，投資者對新一批基建零售債券持續表現興趣。在預期投資環境持續波動的情況下，市場對能夠提供穩定回報、並且安全和可靠的投資產品需求甚為殷切。透過滙豐認購債券的投資者當中，有75%比往年零售綠債或iBond發行時的認購金額有所增加。另外，流動理財平台繼續為客戶認購債券的主要渠道。



工銀亞洲：人均認購16手

工銀亞洲表示，基礎建設零售債券的認購反應正面，整體銷售情況符合預期，當中每人平均認購16手，更錄得最高100手的大額認購，即是次基建債每人最高配發手數上限，超過八成客戶透過電子渠道認購。是次基建債之合資格認購人士較早前銀債為多，兼設有二手交易市場，接觸層面更廣；對於未能獲全數分配認購金額的客戶，該行將提供退款優惠，涵蓋定期存款、人民幣、基金等，詳情將於稍後公布。

該次基建債保底息為3.5厘，略高於市面長期定存息。港府目標發行額為200億元，但可酌情加碼至250億元。12月13日將公佈分配結果，發行日期為17日，首掛日子為18日。