渣打料內地減息步伐加速　人幣大貶機率微　本港GDP預測降至2.2%

渣打發佈宏觀經濟展望，該行大中華及北亞區首席經濟師丁爽表示，預計內地第四季GDP回暖，料全年經濟增長可有4.8%，而至2025年就為4.5%。而中國更大概率運用政策空間，料人民幣大幅度貶值機率不大，但會加速降息步伐。



香港經濟方面，渣打大中華區高級經濟師劉健恒調低預期，將本港GDP增長預測，由2.9%降低至2.2%。談及港府今年的千億財赤，他就表示，最主要的原因是週期性因素，短期較難回穩反彈，開源未必做到太多，故籲節流減少政府開支，並增加披露發債的使用途徑，增加透明度，明言港府的借貸水平仍低。



料人幣不會大幅貶值 內地加速降息降準

特朗普將入主白宮，中國經濟方面，丁爽形容為「風雨欲來」，他認為內地官方不會採用貨幣大幅貶值的手段，更大的概率是擴大貨幣和財政政策力度，因此人民幣貶值空間不大。渣打中國宏觀策略部主管劉潔就預計，美元兌人民幣匯率今年底約為7.2，明年中就為7.35。

劉潔續指，中國明年面對的通縮壓力會更大，需要加速下調利率，預計明年上半年調低7天期逆回購利率20點子，並降準50點子。劉潔解釋稱，兩年內內地企業存款利率會降至0厘水平，2025年不排除會減息40至60點子的可能，只要美國不重回加息，則料內地續有減息步伐，更有可能進行量化寬鬆（QE）。

渣打預計內地第四季GDP回暖，料全年經濟增長可有4.8%。（資料圖片）

預計內地2025年經濟增速降至4.5% 或失淨出口支持

此外，渣打還預計10年期國債收益率明年將進一步下行，到明年第一季度末為2%，年底就為1.8%。談及內地發行的債券總額度，該行就預計將從11.4萬億的總額，上升到14至15萬億，為GDP提供0.3至0.5個百分點的支持。

但由於特朗普的關稅壓力仍存，儘管應未有加徵六成之高，或仍倍升，導致內地淨出口表現受損。當下，淨出口可為內地經濟增長支持1個百分點，明年此項或直接失至歸零，內地需加碼刺激內需。

故而渣打預計，內地第四季GDP回暖，料全年經濟增長可有4.8%，而至2025年就為4.5%。

從左至右依次為，渣打中國宏觀策略部主管劉潔，渣打大中華及北亞區首席經濟師丁爽，渣打大中華區高級經濟師劉健恒。

降本港GDP增長預測至2.2% 籲節流減少政府開支

針對外圍息口，渣打預計美聯儲本月減息再減息25點子，至明年第三季，合計減息125點子。該行認為，不排除2026年時，美國再有加息的可能。

考慮到特朗普政府管治對美國貨幣政策走向不確定，因此上調對3個月香港銀行同業拆息的預測，估計明年中及明年底將分別處於3.15厘及3厘水平。港匯明年大部分時間在7.80至7.85水平上落，銀行體系結餘則維持約450億元。

香港經濟方面，渣打指出將本港GDP增長預測，由2.9%降低至2.2%。談及港府今年的千億財赤，他就表示，最主要的原因是週期性因素，短期較難回穩反彈，開源未必做到太多，故籲節流減少政府開支，完成過渡階段。

劉健恒明言港府的借貸水平仍低，而最重要的是借錢來，需要「用得其所」，因此他提出，如果增加信息透明度，對於發債用途做出更多解釋，則更容易被接受。