建銀國際料明年恒指「窮且益堅」　推10大個股　籲先防守後進攻

建銀國際發佈2025年展望。該行研究部董事總經理、研究部主管及首席策略師趙文利預計，港股今年可終結此前一連4年下跌的頹勢，全年高收。明年大概率延續熊牛切換的走勢，料18000點支持位較穩，且已計入外圍風險波動的情形。上望就看23000點，對應10.5倍市盈率，以及5%的企業盈利增長。



他表示，儘管近來A股表現更佳，但港股的吸收資金實際更多，且成交量明顯上漲，預計港股明年「後來居上」跑贏的可能性更高，並提出十大焦點個股，建議「先防禦，後進攻」。



料大市介乎18000至23000點 波動中樞上移

趙文利替明年港股展望為「窮且益堅」，預計伴隨年底中央經濟工作會議、明年兩會，此兩大政策窗口的加碼，明年第一季壓力稍高，但3月以後可期回升。儘管大市仍存波動，但料波動中樞將上升，波幅就將介乎18000點至23000點。

他強調，歷史上熊牛市的轉換中，最需成交量的配合，儘管今年5月及9月，兩輪反彈僅屬技術性牛市，曇花一現。但10月最巔峰時，創下日均成交額2250億元的紀錄，按年上升224%；而計及首10個月，日均成交額也有1278億元，按年升20%。此外，港股流動性也見改善。

建銀國際指，儘管大市仍存波動，但料波動中樞將上升，波幅就將介乎18000至23000點。（資料圖片）

大選後港元仍堅挺 見南向資金加速流入港股

外資對中港資產的興趣，始終為市場關注。趙文利以第三季牛市舉例，儘管10月時中國股市錄得淨流出，但其規模遠小於9月時的淨流入，部分資金沉澱於香港市場。且綜合考慮香港的本外幣儲備、港元匯率等因素，仍有許多資金從歐美、新加坡回流，甚至有海外高管前來買樓置業。

趙文利續解釋，特朗普勝選後，美元指數大幅走強，但港元只有輕微貶值，儘管受季候性等因素影響，但更合理的解釋是資本市場和投資活動的活躍。他表示近來有大型IPO登港，融資凍資表現佳。另一邊廂，儘管A股現跑贏，但南向資金仍加速流入港股，證明仍然有相當部分資金，認同港股的配置價值更高。

趙文利建議採取採取「先防禦後進攻」的投資策略。（資料圖片）

籲「先防守後進攻」 推十大焦點股

從投資維度，他就建議採取「先防守後進攻」的策略，相信板塊輪動的順序將為高息股、財政政策受惠的消費製造業股、高Beta值的股份（非銀金融、地產、科技成長股）。他續補充稱，由於海外利潤增長勝於國內，還可考慮有競爭力的出海企業。

該行續補充稱，伴隨韓國政局震盪等外圍因素，中國作為新興市場的吸引力更大。而較之於A股，無論風險回報，亦或投資機會，香港市場都較內地更早受益。且AH溢價指數已約為150左右，A股跑贏空間有限，反而港股更可能勝出。

就板塊而言，其推薦10大焦點股，當中半數就來自TMT行業，他指出，科指今年的修復程度跑贏恒指，TMT行業更逐漸邁向領先區間，相信大市反彈後就有更多機會。該行推薦就為騰訊（0700）、美團（3690）、京東（9618）、瑞聲科技（2018）、小米（1810）。

其餘推薦的個股就為中國太保（2601）、吉利汽車（0175）、中國神華（1088）、中聯重科（1157）及康方生物（9926）。

趙文利預計明年內地經濟增長5%，但需要增量政策的配合。（資料圖片）

料明年內地經濟增長5% 人民幣貶值空間不大

最後論及宏觀經濟，趙文利預計明年內地經濟增長5%，但需要增量政策的配合。通縮的風險將緩解，料CPI今年增長0.4%，明年可恢復至升1.0%。人民幣幣值方面，他更表示不似市場悲觀，認為明年尾可回到7.2，貶值的空間不大，反而美元在明年下半年不會延續強勢。

美國息口方面，該行就預計至明年上半年，尚有50至75個基點的減息空間。當中，今年12月續減息，明年上半年再減兩次，隨後或會暫停觀望經濟數據。