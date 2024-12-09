天瑞水泥免遭除牌　今午復牌後爆升逾12倍　惟未收復停牌前失地

在今年4月時股價於15分鐘內急瀉99%的天瑞水泥（1252），停牌8個月後，在今日下午1時起牌復，股價爆升逾12倍。

天瑞水泥最新報0.64元，飆1,233%，成交額為4.93億元，市值為18.8億元。



聯交所指出上市覆核委員會在12月6日舉行聆訊，覆核上市委員會在今年10月25日作出的除牌決定。於12月9日上市覆核委員會基於（其中包括）該公司已刊發中期業績，及補救當前股份停牌事項，決定指令該公司在今午1時起復牌。

天瑞水泥在今年4月10日起停牌，在停牌前的1個交易日收市前15分鐘，股價突然大瀉逾99%，當日收市報0.048元，而4月8日收市價為5元。因此就算復牌後股價勁升逾12倍，仍未收復4月上旬時失地。

控股股東持股遭斬倉

其後公司指出，於4月9日，控股股東煜闊的孖展證券賬戶因不尋常股價下跌，在公開市場遭強制出售1.43億股份，相當於該公司股本約4.87%，且煜闊正在釐清有關其所持有最多達額外1,000萬股股份的強制出售是否已獲妥為執行。

另外，天瑞水泥仍在就是否存在任何市場操縱及市場不當行為，導致股份價格於4月9日出現不尋常下跌進行調查，並將於適當時候披露調查結果。股份將維持停牌直至進一步通知為止