天瑞水泥「瞬間成仙」震驚股壇　實控人曾是河南首富身家達275億

在香港上市的中國天瑞水泥（股票代號1252，以下簡稱「天瑞水泥」）昨日（9日）於尾市15分鐘突然「斬倉式」急瀉，收跌99%，震驚股壇。



內媒報道指，天瑞水泥是國家重點支持的十二家全國性水泥企業之一，天瑞水泥的背後實控人為李留法，曾為河南首富，被業內稱為「河南水泥大王」。《2024胡潤全球富豪榜》指李留法、李鳳孌夫婦憑藉275億元人民幣財富位列榜單900位。



天瑞水泥8日的收市價為5元，9日於尾市變成「仙股」，市值由146億縮至僅1.41億元。

天瑞水泥主要從事石灰岩的開採利用以及熟料、水泥的生產、銷售。（《南方都市報》）

內媒《南方都市報》及《證券時報網》報道，天瑞水泥主要從事石灰岩的開採利用以及熟料、水泥的生產、銷售，在河南和遼寧省的水泥熟料生產商中佔據領先地位。

天瑞水泥是國家重點支持的十二家全國性水泥企業（集團）之一，是工業和信息化部指定的中部地區兼併聯合重組的五大龍頭水泥企業之一，是首批被世界水泥可持續性發展倡議行動組織（CSI）接納為成員的中國兩家水泥公司之一。

日前，天瑞水泥發布了2023年財報。數據顯示，天瑞水泥於2023年實現營業額78.89億元人民幣，同比下跌28.6%，實現全年虧損6.34億元人民幣，由盈轉虧。

報道指，天瑞水泥的實際控制人為李留法。李留法曾在2011年、2012年兩度問鼎《新財富》雜誌評選的「新財富500富人榜」河南首富。而最新發布的《2024胡潤全球富豪榜》中，李留法、李鳳孌夫婦亦憑藉270億元人民幣財富位列榜單第900位。