「凍資王」毛戈平首掛高收76%　集團談派息:相對大比例分紅是慣例

新股毛戈平（1318）首日掛牌表現靚麗，全日較招股價29.8元收升76.5%，相當於一手賬面足賺2280元。創始人毛戈平本尊現身記者會時笑言，「數據在跳動，我的心也在砰砰地跳動」。



問及派息政策，公司董事會秘書董樂勤就表示，歷史上有派息政策，相對大比例的分紅派息是慣例，公司的原則是取得企業經營和股東需要的平衡，已經建立了完善的企業制度，令到派息科學、合理、有效。



無懼消費降級 一大優勢區別國際美妝品牌

公司現已成立24年，希望走高端化妝品路線，毛戈平直言，在創立之初就希望可以進駐杭州最好的商場，與一眾國際大牌比肩，然因作為國產品牌遭拒絕，故希望發揚國產東方美學。

而面對消費降級的壓力，集團亦認為消費者關注的是性價比，並非只求低價，旗下產品近年銷情不俗，甚至勝過同期的部分國際美妝大牌。

他本人就親述其早年作為化妝師，為劉曉慶出演武則天化妝，完成從十幾歲至80歲，全年齡段妝造的經歷，稱當時「全中國都想跟我學化妝」。毛戈平在內地亦開設9間美妝學校，每年有超過5000名畢業生，畢業後會加入其他國際品牌擔任櫃面銷售人員。公司指，這也是其品牌，與其他一眾國際大牌的差別。

毛戈平妻子汪立群（左），擔任公司執行董事兼副董事長。（夏家朗攝）

推進國際化戰略 多出海作初步了解

招股書指，公司集資的15%將用於海外擴張及收購。而公司總裁宋虹佺就指，公司會續推進國際化戰略，目前有在東南亞、越南、日本、新加坡作初期了解。其亦前往英、法等國為模特兒化妝，進行小切口測試，但收購的目標就未有透露。

對於香港市場，公司今年7月就有與LVMH旗下Sephora合作，將產品引進香港市場，獲得好評。毛戈平透露，其還會前往本港商場，與其他品牌的工作人員交談，例如港人就青睞健康膚色，不喜歡顏色過白的底妝產品，為其國際化步伐提供幫助和參考。