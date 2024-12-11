美股｜道指收跌154點　中概股指數回吐逾4%　Alphabet飆逾5.5%

市場觀望美國周三公布的CPI數據，美股周二（12月10日）下跌，道指至收市跌154點，納指亦挫0.25%。其中，AI晶片龍頭Nvidia因在中國遭反壟斷調查，股價再跌2.69%。Google母公司 Alphabet則因推出新晶片，股價急飆5.59%。



圖為2024年9月9日，交易員在美國紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。(REUTERS)

恒指夜期收報20,435點 高水124點

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，繼前一天急漲逾8%後，周二收跌4.34%、嗶哩嗶哩瀉11.20%。其中，阿里巴巴跌2.70%。恒指夜市期貨收報20,435點，跌1點，較恒指收市20,311點，高水124點，成交17,441張。

道指收市報44,247.83點，跌154.10點或0.35%；納指收報19,687.24點，跌49.45點或0.25%。標普500指數報6,034.91點，跌17.94點或0.30%。

圖為2021年10月18日，甲骨文（Oracle）位於愛爾蘭都柏林的辦公室。（Reuters）

Tesla漲2.87% Oracle跌6.67%

大型股漲跌不一，Tesla漲2.87%，盤中逼近2021年10月所創的歷史新高。蘋果公司（Apple）升0.41%；微軟（Microsoft）挫0.60%、Amazon跌0.46%。

雲端運算公司甲骨文（Oracle）因第二季業績未達到華爾街預期，股價下跌6.67%。軟件公司MongoDB雖上調年度業績預期，但股價仍下跌16.92%。

超微電腦瀉逾8% 波音飆4.5%

伺服器生產商超微電腦（Super Micro Computer）股價跌8.20%。此前該公司行政總裁梁見後（Charles Liang）表示，明年2月前會提交必要的財務報告，有信心公司不會被納斯達克市場除牌。

路透社報道波音（Boeing）已重新啟動737 MAX飛機的生產，帶動股價上漲4.50%，為升幅最大的道指成份股。阿拉斯加航空（Alaska Airlines）上調第四季度獲利預期，股價上漲13.16%。

圖為2021年11月26日，美國紐約市曼哈頓的沃爾格林(Walgreens)門市標誌。（Reuters）

Walgreens據指賣盤 股價升逾17%

圖片共享平台Pinterest遭Piper Sandler下調股票評級，令股價下跌3.72%。電商平台eBay亦因被Jefferies下調評級，令股價跌2.93%。

連鎖藥房Walgreens Boots Alliance股價飆17.74%，有報道稱該公司洽商賣盤，買家或為Sycamore Partners。