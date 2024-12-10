美股｜道指收市挫240點 納指跌0.62% Nvidia跌2.6%
撰文：蕭通
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AI晶片龍頭Nvidia遭中國展開反壟斷調查，以及市場觀望美國本周公布的CPI數據，美股周一（12月9日）下跌。道指至收市跌240點，納指挫0.62%。其中Nvidia股價最多曾跌逾3.5%，至收市挫2.55%，每股收報138.81美元。
道指收市報44,401.93點，跌240.59點或0.54%；納指收報19,736.69點，跌123.08點或0.62%。標普500指數報6,052.85點，跌37.42點或0.61%。
蘋果漲1.6% AMD跌逾5.5%
除Nvidia股價下跌，晶片股AMD因被美銀全球研究部（BofA Global Research）下調評級，令股價下跌5.57%。
其他大型股方面，蘋果公司（Apple）升1.61%、微軟（Microsoft）升0.55%； Amazon跌0.41%。
另外，隨著比特幣（Bitcoin）價格波動，加密概念股MicroStrategy跌7.51%%，Coinbase瀉9.63%。
Hershey漲12% Workday升8%
美國有線電視巨頭Comcast股價下跌9.50%，該公司預計第四季寬頻業務將流失逾10萬用戶。
有報導稱吉百利（Cadbury）母公司億滋 (Mondelez) ，正考慮收購朱古力製造商好時 （Hershey) 。好時股價漲10.85%； 億滋股價則跌2.26%。
人力資源軟件商Workday將納入標普500指數，股價飆升5.06%。