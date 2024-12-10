美股｜道指收市挫240點　納指跌0.62%　Nvidia跌2.6%

AI晶片龍頭Nvidia遭中國展開反壟斷調查，以及市場觀望美國本周公布的CPI數據，美股周一（12月9日）下跌。道指至收市跌240點，納指挫0.62%。其中Nvidia股價最多曾跌逾3.5%，至收市挫2.55%，每股收報138.81美元。



道指收市報44,401.93點，跌240.59點或0.54%；納指收報19,736.69點，跌123.08點或0.62%。標普500指數報6,052.85點，跌37.42點或0.61%。

圖為2024年11月6日，美國紐約證券交易所(NYSE)，交易員展示美國旗幟。（Reuters）

蘋果漲1.6% AMD跌逾5.5%

除Nvidia股價下跌，晶片股AMD因被美銀全球研究部（BofA Global Research）下調評級，令股價下跌5.57%。

其他大型股方面，蘋果公司（Apple）升1.61%、微軟（Microsoft）升0.55%； Amazon跌0.41%。

另外，隨著比特幣（Bitcoin）價格波動，加密概念股MicroStrategy跌7.51%%，Coinbase瀉9.63%。

圖為2021年7月26日拍攝的圖片，在食品生產商億滋國際（Mondelēz International）的標誌前，擺有其旗下產品Oreo餅乾和Toblerone朱古力。（Reuters）

Hershey漲12% Workday升8%

美國有線電視巨頭Comcast股價下跌9.50%，該公司預計第四季寬頻業務將流失逾10萬用戶。

有報導稱吉百利（Cadbury）母公司億滋 (Mondelez) ，正考慮收購朱古力製造商好時 （Hershey) 。好時股價漲10.85%； 億滋股價則跌2.26%。

人力資源軟件商Workday將納入標普500指數，股價飆升5.06%。