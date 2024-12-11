畢馬威：本港IPO排名重返全球第4　料明年可吸引中東企業第二上市

畢馬威今（11日）發佈的《中國內地與香港IPO市場2024年回顧及2025年展望》，受惠於今年下半年多宗大型 IPO交易，預計香港在2024年全球IPO集資額排名重返全球IPO市場前五名，位居第四。此外，其又預計，香港與中東地區更緊密的聯繫將有助促進中東企業來港作第二上市。



全球IPO市場在2024年集資總額為1191億美元（折合約9289.8億港元），涉及1159宗上市項目，與2023年相比，集資額及上市宗數分別下降9%和15%。印度預計在集資額和上市宗數領先全球，位列首位，美國兩大證券交易所緊隨其後，而香港和上海則分別位居第四和第五。

下半年集資總額佔全年八成以上

受高息環境及環球經濟增長放緩影響，香港IPO市場在2024年上半年氣氛審慎，僅錄得30宗上市項目，集資134億港元。下半年市況顯著回暖，市場錄得33宗上市項目，集資695億元，佔全年集資總額八成以上。

2024年全年，香港共錄得63宗新股上市，集資額達829億港元，較2023年上升78%，當中4宗，更位列過去三年的十大上市項目中。相關數反映，投資者信心回升，這正面趨勢預計將延續至2025年，而IPO市場回暖主要由數宗大型新股上市項目帶動。

畢馬威中國香港資本市場組主管合夥人劉大昌表示，隨著香港IPO 市場持續向好，投資者信心日益增強，香港作為上市目的地的吸引力與日俱增。中國證監會鼓勵內地龍頭企業來港上市，以及中國內地計劃適度地寬鬆貨幣政策將繼續推動IPO 趨勢。而更多中東證券交易所獲納入認可證劵交易所列表，預計將吸引個別中東企業來港作第二上市。其預計，2025年將持續有大規模公司來港上市。