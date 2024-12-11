永倫集團7億放售中環兩甲廈單位　皇九頂層估值較6年前跌34%

「收租王」永倫集團持有的兩個中環甲級寫字樓單位正推出市場放售。第一太平戴維斯表示，是次放售的兩個甲廈單位為中環皇后大道中9號34樓，以及美國銀行中心13樓，估值分別為3.52億元及3.5億元，是次以公開邀約形式出售，截止日期為明年3月18日正午12時。



連醫療集團74萬租約出售

據資料指，中環皇后大道中9號34樓屬大廈最高層，建築面積約為8,570平方呎，呎價41,074元，是次連同醫療集團租約出售，月租金收入約為74萬元。

至於，美國銀行中心13樓，建築面積約13,880平方呎，呎價25,216元，連租約及部分交吉出售，擁有開揚的海景及城市山景，適合用作集團總部或投資。

皇九頂層估值較6年前跌34%。

據資料指，上述兩個寫字樓單位均由永倫集團持有，中環皇后大道中9號頂層，由永倫在2018年寫字樓高位時以約5.3億元購入，呎價約6.18萬元，創全港甲廈呎價最高紀錄。不過以目前3.52億元的估值計，較6年前購入價平1.78億元或34%。

代理：預計明年將再減約一厘

第一太平戴維斯投資部首席資深董事溫武忠表示，聯儲局繼上月再度減息，預計明年將再減約一厘，這使近期寫字樓市場交投回暖。