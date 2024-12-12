美股｜道指收跌99點　納指漲1.77%首破2萬點關　Tesla飆近6%破頂

美國周三（12月11日）公布11月CPI數據，顯示物價創7個月以來最大漲幅，但仍與市場預期一致，增加市場對聯儲局本月減息希望。美股同日個別發展，道指至收市跌99點，納指則漲1.77%、首次突破2萬點大關。其中，Tesla漲5.93%、Google母公司Alphabet升5.52%，收市價同創新高紀錄。



圖為2024年9月9日，交易員在美國紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。(REUTERS)

中概股指數收跌0.74% 恒指夜期高水60點

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數收跌0.74%、嗶哩嗶哩瀉11.20%。其中，騰訊音樂跌5.76%、阿里巴巴跌0.91%。恒指夜市期貨收報20,215點，升11點，較恒指收市20,155點，高水60點，成交13,350張。

道指收市報44148.56點，跌99.27點或0.22%；納指收報20034.89點，升347.65點或1.77%。標普500指數報6084.19點，升49.28點或0.82%。

2023年3月6日，圖為一台顯示美國科技公司NVIDIA標誌的智慧型手機被放在電腦主機板上。（Reuters）

Nvidia漲3.14% 博通飆逾6.5%

多隻大型股走高，AI晶片龍頭Nvidia獲美國最高法院駁回證券欺詐訴訟，股價升3.14%，為升幅最大道指成份股，每股收報139.31美元。Amazon升2.32%、微軟（Microsoft）漲1.28%。

有報道指蘋果（Apple）正與博通（Broadcom）合作，開發首款AI伺服器晶片。蘋果股價跌0.52%， 博通則升6.59%。

GameStop升7.58% 醫療股受壓

遊戲零售商GameStop漲7.58%，此前該公司報告稱，由於節省成本，第三季度實現盈利。

美國兩黨議員提出一項法案，迫使醫療保險公司剝離其藥品業務後，包括Cigna、UnitedHealth和CVS Health，股價跌5.57%至6.15%。

圖為2019年10月14日，美國醫療保險公司UnitedHealth旗下的保險卡。（Reuters）

美11月CPI升幅符市場預期

數據方面，美國11月消費物價指數（CPI）按月升0.3%，符合市場預期，但高於前值為升0.2%；按年上漲2.7%，符合預期，但高於前值的2.6%。