三新股今起招股　訊飛醫療入場費4182元　英諾賽科3400元｜IPO

IPO再煥生機，三隻新股今日起開始招股。科大訊飛旗下，AI醫療公司訊飛醫療科技（新上市：2506）今日（18日）起至下周一（23日）招股，擬於本月30日掛牌。一手50股，招股價為82.8元，一手入場費4,181.8元。



訊飛醫療計劃發行703.6萬股，最多籌5.8億元，10%為香港公開發售，華泰國際、廣發証券、建銀國際為聯席保薦人。

公司計劃，所得款項淨額約32%將用於投資研發，26.6%用於升級現有產品及開發新產品，24.7%用於加強商業化能力並擴展服務網絡，6.4%用於收購可能與現有產能產生協同效應的公司，10%作營運資金及其他一般企業用途。

科大訊飛旗下，AI醫療公司訊飛醫療科技（新上市：2506）今日（18日）起至下周一（23日）招股。（資料圖片）

英諾賽科一手入場費近3400元

此外，另有內地氮化鎵芯片製造商，英諾賽科 （新上市：2577） 今日起下周一（23日）招股，同預計本月30日掛牌。一手100股，招股價為30.86至33.66元，一手入場費近3,400元。

英諾賽科計劃發行4,536.4萬股，最多籌15.3億元，10%為香港公開發售，中金公司及招銀國際為聯席保薦人。

其預計，擬將所得款項淨額中，約60%用作擴大8英吋氮化鎵晶圓產能、購買及升級生產設備及機器以及招聘生產人員；約20%用於研發及擴大產品組合，提高滲透率；約10%用於擴大氮化鎵產品的全球分銷網絡；約10%用於營運資金及其他一般企業用途。

百度有份投資 健康之路入場費4444元

內地醫療服務平台健康之路（新上市：2587）今日起下周一（23日）招股，同預計本月30日掛牌。一手500股，招股價為7.8至8.8元，一手入場費約4444.4元。

健康之路計劃發行2,500萬股，最多籌2.2億元，10%為香港公開發售，建銀國際為獨家保薦人。百度（9888）有份參與投資。

公司計劃，約60.5%用於業務發展，約21%用於戰略投資或收購，約14.5%用於研發，餘款用作營運資金及一般企業用途。且今次IPO引入了橫琴粵澳深度合作區產業投資基金作基石投資者，認購總金額為9,500萬元人民幣等值股份。