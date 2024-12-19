美國減息｜聯儲局減息0.25厘符預期　點陣圖預測明年減息2次

美國聯儲局周三（12月18日）公布議息結果，一如預期宣布減息0.25厘。減息後，聯邦基金利率目標範圍由4.50厘至4.75厘，減至4.25厘至4.50厘。這是聯儲局自9月大幅減息半厘後，今年內第3次減息，此前一次幅度為0.25厘。



會議公布未來利率走勢預測的點陣圖，顯示2025年料將減息2次，此前於9月預計為4次。另最新的經濟預測摘要顯示，聯儲局官員預計，美國通脹將在2027年降至2%的目標水平，較之前預期的2026年推遲。



圖為2008年9月16日，美國華盛頓的聯儲局大樓。（Reuters）

FOMC委員非一致同意減息

聯邦公開市場委員會（FOMC）會後聲明稱，委員們並非一致同意此次的利率決定。克利夫蘭聯儲銀行總裁哈馬克（Beth Hammack）對利率決議表示反對，支持不降息。

FOMC聲明指出，美國經濟活動繼續以穩健速度擴張。自年初以來，勞動力市場狀況普遍有所放寬，失業率上升但仍保持在較低水平。通脹朝著2%的目標取得了進展，但仍然略高。委員會認為，實現就業和通脹目標的風險大致平衡，但經濟前景不確定，會密切關注風險。對於利率調整的幅度和時間，將仔細評估最新數據、不斷變化的前景，以及風險的平衡。

會議點陣圖顯示，聯儲局預期2025年將減息兩次，每次25個基點。至2025年底聯邦基金利率預期中值為3.9%，高於9月預期為3.4%。2026年料將減息兩次，每次25個基點，與9月份預期一致。至2026年底聯邦基金利率預期中值為3.4%，高於9月預期的2.9%。

FOMC預測，2025年底核心個人消費支出（PCE）通脹中值為2.5%，高於此前預計的2.2%。2025年底失業率為4.3%，低於9月時預測的4.4%。

2024年12月10日，交易員在美國紐約市紐約證券交易所（NYSE）的交易大廳工作。（Reuters）

議息後道指一度挫逾200點

議息結果公布後，美股迅速轉跌，道指一度挫逾200點。截至本港周四凌晨3時23分，道指報43,272點，跌177點或0.41%；納指報20,006點，跌102點或0.51%；標普500指數報6,019點，跌30點或0.51%。

為控制美國40年來最嚴重的通貨膨脹，聯儲局於2022年3月開始連續加息，到去年7月息口見頂，此輪加息周期共加息11次，累計加幅5.25厘，聯邦基金利率目標範圍由0至0.25厘加到5.25至5.5厘，創2001年1月以來最高。