特朗普：上任後無意換掉聯儲局鮑威爾
撰文：聯合早報
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美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）12月8日接受美國全國廣播公司（NBC）採訪時說，明年1月上任後，他不會尋求替換美國聯邦儲備局主席鮑威爾（Jerome Powell），「我看不出有這個必要」。
綜合路透社和彭博社報道，特朗普說：「不，我認為不會。我認為如果我要求他辭職，他會辭職。但如果我請求他，他可能不會辭職。」
鮑威爾在選舉結果公布後不久明確表示，他將堅決捍衛聯儲局的獨立性，不會屈服於政治壓力。他表示，如果特朗普要求他辭職，他不會辭去職務，並強調新總統無權解僱他或其他高級聯儲局官員。
特朗普此前表示，他應當對貨幣政策和利率設定擁有發言權。「我認為我有權提出，『利率應該稍微上升或下降一些。』雖然我不認為我應該下令這麼做，但我認為我有權就利率的變動發表意見。」
特朗普還曾戲謔鮑威爾的工作，稱其為「政府中最偉大的職位」，並調侃道：「你每月只需去辦公室一次，說一句『讓我們看看，擲個硬幣決定吧』。」
至於是否計劃退出北約，特朗普明確表示，如果北約盟國不「支付賬單」，他「絕對」會考慮讓美國退出。他強調，「他們必須支付賬單」，除非北約成員國公平對待美國，否則他將毫不猶豫地考慮讓美國脫離這一聯盟。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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