美銀料明年內地GDP增4.5%　人民幣次季最承壓　美關稅年底加至40%

美國銀行發佈2025年市場展望，該行預計今年中國GDP增長4.8%，明年就放緩至4.5%，通脹數字（CPI）明年就有0.8%。該行又表示，對於美國加徵關稅的態度，較市場更為樂觀，預計基準情形下，美國於明年第二季開始加徵，全年加徵40%。



美國經濟表現仍優 料明年首兩季分別減息一次

針對特朗普1月底即將入主白宮，美銀全球研究部主管Claudio Irigoyen認為，美國經濟表現仍然優於其他的發達經濟體，預計明年經濟增長2.4%，通脹遏制也奏效，明年CPI應為2.5%，料美聯儲明年首季與次季，將分別減息一次。

美銀預計今年中國GDP增長4.8%，明年就放緩至4.5%。（黃浩謙攝）

預計明年底對華關稅升至40% 中國不會針鋒相對回擊

環球憂慮，特朗普登場將兌現關稅主張，美銀大中華首席經濟學家、亞洲經濟研究主管喬虹，預計加徵關稅的基本情形，她指出，料明年第二季度，關稅將從20%升至30%；從明年第三季到2026年的首季，再出現10個百分點的增加，相當於基準情形下，關稅翻倍。而對世界其他地區就同樣倍升，不過其他地區的基數較低，只將由4%增至8%。

但在最熊情形下，特朗普仍可能對中國徵60%的關稅，此種衝擊最快將於明年第一季度開始，屆時中國GDP增長將降低至僅有3.9%，方才與市場上其他大行預計的基準情形相若。喬虹解釋稱，因為在最熊情形下，才可出現此種情況，或可解釋為何美銀較市場，更為樂觀。

而在關稅徵收商品的選擇上，該行認為，美國不會採取一攬子的全面關稅，意即不會對全部商品採用同等關稅，喬虹表示，僅從猜測的角度，資本品（capital goods）的關稅會高於消費品（consumer goods）。

但較之於特朗普首次上台時，中國今次面對內需更為疲弱、人民幣壓力更大、以及本土企業的利潤低至無法承擔大部分成本的危機。因此該行預計今次，內地的政策製定者不會採取針鋒相對（tit for tat）的措施去對抗反擊，更傾向於三思而後行。

美銀大中華首席經濟學家、亞洲經濟研究主管喬虹認為最熊情形下，特朗普才可能對中國徵60%的關稅。（黃浩謙攝）

內地政策寬鬆空間仍巨大

而在一般情形下，該行對於明年GDP的增長預計為4.5%，喬虹表示，今年內房市場的企穩，是消除拖累經濟整體增長的重要因素，因此基本情形下的增速會超過4%。

她表示，目前內地當下進行政策放鬆的空間仍然巨大，尤其是財政赤字方面。首先，內地官方提到會增加並擴大地方政府特殊目的債券的範圍，並增加收益的百分比，用於投資基礎設施建設。喬虹認為，更多的槓桿在財政領域被拉動，指向更為積極的財政政策，此舉是令人鼓舞的。

另一方面，喬虹指出在消費領域，市場總是誤把派發現金刺激消費，作為唯一樂於見到的手段，不然便會失望。事實上，內地的決策者已經開始關注到提供退休人員的基本養老金、擴大養老金的覆蓋面等舉措，更為積極主動。

喬虹預計，人民幣兌美元的最大壓力，或出現在明年第二季度，明年底美元兌人民幣將達到7.6。（資料圖片）

明年次季人幣最承壓 年底見7.6

而在人民幣匯率方面，喬虹預計，人民幣兌美元的最大壓力，或出現在明年第二季度，該行預計至明年底，美元兌人民幣將達到7.6，不過隨後人民幣可恢復強勢，到2026年底，則可以達到6.9。

息口方面，其就預計，明年內地至少會出現一些降息，不過伴隨10年期國債收益率再降，人民幣與美元之間的利差可能會再次擴大，總體而言，該行預計內地或在第一季度末，下調利率，全年的7天期逆回購利率下降30個基點，而最熊情形下，則會下調60個基點。