星洲金管局親回「金融潔癖」之說　削家辧免稅審批時間至3個月內

去年新加坡爆出歷來最大規模洗黑錢案，當地金管局據報收緊對家族辦公室﹙「家辦」﹚等包括中國內地在內的海外資金來源審查，又提高家辦稅收豁免門檻，一時間被外界冠上「金融潔癖」的負面標籤，不少家辦申請及資金據報亦由新加坡轉來香港。不過，市場傳聞無改新加坡搶攻家辦的大餅。該國金管局向《香港01》回應「金融潔癖」之說，更透露今年已增加了資源投放於家辦免稅申請流程，計劃明年初推出新的相關稅務計劃入口網站，目標令申請等待時間縮短至3個月內。



新加坡明年初擬推新網站平台，把家辦免稅輪候時間縮減至3個月。（顧慧宇攝）

明年初擬推新網站平台 把輪候時間縮至3個月

為了平衡監管和增長，新加坡金管局今年以來其實已簡化了家辦稅收減免申請流程，並清晰化申請要求的文件及手續，令審批時間有所加快。

有新加坡家辦業內人士向《香港01》透露，家辦免稅申請審批時間近期已由過去的9個月至1年，縮短至約6個月即有結果。與此同時，該局也向金融機構提供了指導，指導他們如何對其客戶的財富來源實施與風險相稱的盡職調查，以避免銀行開戶及時性的不當延誤。

新加坡金管局發言人在接受《香港01》訪問時表示，該局今年已增加了資源投放於相關申請流程，並計劃明年初推出新的相關稅務計劃入口網站，預計這些措施能夠令申請等待時間，在明年初縮短至3個月內。

增資源加快免稅申請至6個月

該發言人並表示，單一家族辦公室 (SFO) 的所有稅收優惠申請都會根據一系列標準進行評估，其中包括管理的資產、僱用的投資專業人士數量以及洗錢風險評估。而這套標準適用於所有申請人，無論其是任何國籍，不符合標準的申請人將被拒絕。這個情況一直如此，即使在洗黑錢調查之前，該局也曾有過拒絕的情況。

金管局數據顯示，截至2020年，僅有400家單一家族辦公室獲得金管局稅收優惠，這一數字近年來增長了 3.5倍，達到去年底的1,400家。今年前8個月，新加坡又增加了250個單一家族辦公室，達到1,650個。該國金管局預計，今年新增單一家族辦公室數量將超過 2023 年新增的 300 個。

新加坡金管局預計， 今年新增單一家族辦公室數量將超過 2023 年新增的 300 個，而其在吸引高質量家辦方面其實仍在努力工作。（顧慧宇攝）

回應內地富豪轉向香港設家辦

對於有外電報道稱，新加坡的內地富豪轉向香港設家辦。金管局發言人回應表示，財富擁有者選擇新加坡的原因有很多，其中包括新加坡強大的法治、健全且可預測的監管制度以及由財富管理機構和專業服務提供者組成的全面生態系統。對於在這裡度過時光的財富擁有者來說，同樣重要的是新加坡的高品質生活、安全可靠的家庭友善環境、與世界其他地區的良好聯繫，以及世界一流的教育和醫療保健系統。

該發言人認為，新加坡的高標準監管為真正的投資和財富管理活動的蓬勃發展，創造了良好的環境，這就是新加坡的優勢和品牌，金管局將持續提供值得信賴、穩定的環境，讓投資人放心、有信心，為財富所有者和家族辦公室提供有利的環境。

新加坡金管局除了加快審批流程外，也提升稅收優惠誘因，以推動家辦發展。﹙資料圖片﹚

吸引高質家辦方面仍在努力

新加坡金管局在吸引高質量家辦方面其實仍在努力工作，除了加快審批流程外，也提升稅收優惠誘因，包括在已有稅收優惠的基礎上，於年初推出慈善稅收獎勵計劃，以新加坡為海外捐贈基地，可享有100%稅收減免，而該項減免香港暫沒有推出。

該局近日並公佈，將會放寬部分對單一家族辦公室的要求，包括非家族成員的關鍵員工，如行政總裁、首席財務官及投資專家等，能夠持有最多10%的家辦股權，以提升其業績及長期服務承諾誘因。同時，也將會給予家辦更充足時間去準備財務報表，遞交時間由過往每年尾的14天內，大幅提升至財年完結的4個月內，希望幫助減輕家辦相關負擔。