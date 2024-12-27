瑞幸咖啡以快取店模式攻港　5門店明日試業　生椰拿鐵貴深圳近40%

再有內地餐飲品牌攻香港市場。在內地擁有逾2萬間門店﹑單季收入超過100億元（人民幣‧下同）的瑞幸咖啡，於明日（28日）在香港有5間門店一同試業。



據悉此次進駐香港，瑞幸將以快取店模式為主，結合手機應用程式落單及付款的方式，切合本地節奏快的生活方式。

5間門店分別位於尖沙咀美麗華廣場、將軍澳新都城中心、旺角新之城、沙田中心及上環德輔道中。

香港餐牌未見有茅台醬香拿鐵供應

瑞幸來港，會否有茅台醬香拿鐵供應自然成為消費者關注對象。不過在社交媒體上流傳的餐牌，卻未見有款產品供應。至於價錢方面，一般而言一杯咖啡（標準美式）最平也要39港元，若是其招牌飲品生椰拿鐵，一杯更要42港元。與瑞幸在深圳福田門店的29元人民幣（約30.8港元）售價相比，看到明顯差異。若客戶透過微信小程序，更可以獲得11元折扣，即一杯生椰拿鐵在福田門店只售18元。

不過如客戶在香港使用手機應用程式，會員可以15.9港元的新開張優惠價享用一杯生椰拿鐵。

圖片源自將軍澳主場於FACEBOOK內群組。

根據2024年第三季度業績，瑞幸總淨收入達101.81億元，單季度淨收入首次突破百億元。季內淨利潤13.03億元，按年增幅31.8%，齊創新高。截至9月30日，瑞幸總門店數目達21,343家，當中7,407間為自營店，13,936家為聯營門店。