IPO年尾末班車　5新股今啟招股　入場費最平不足3400元

2024年接近尾聲，多隻新股追趕年尾末班車，於今日（12月31日）啟動招股。



賽目科技入場費3636元 最多籌6億

汽車仿真測試技術公司賽目科技（新上市：2571）今日起至下周五（1月10日）招股，預計1月15日掛牌，一手200股，招股價介乎12至18元，入場費3,636.31元，光銀國際為獨家保薦人。

公司計劃發行3,333.34萬股H股，香港公開發售佔一成，集資最多6億元。集資所得，將主要用於持續研發投資。

海螺材料科技入場費3333元 最多籌4.8億

化工材料商安徽海螺材料科技（新上市：2560）今日起至下周一（1月6日）招股，預計1月9日掛牌。一手1,000股，每股招股價介乎3元至3.3元，入場費3,333.28元，中信建股國際為獨家保薦人。

公司今次發售1.45億股H股，香港公開發售佔一成，集資最多4.78億元。集資所得用途的最大佔比項目為優化產能，擴大地理覆蓋範圍。

2024年接近尾聲，多隻新股追趕年尾末班車

布魯可入場費1.8萬元 籌逾14億

內地玩具商布魯可（新上市：0325）今日起至下周二（1月7日）招股，預計1月10日掛牌。一手300股，每股招股價不超過60.35元，入場費18,287.59元。高盛及華泰國際為聯席保薦人。

公司今次發售2,412.03萬股，香港公開發售佔一成，集資最多14.56億元。集資所得中，將有25%用於增強產品設計及開發相關的研發能力，25%用於投資模具、和專注生產拼搭角色類玩具的自有規模化工廠。

匯舸環保入場費4020元 籌近4億元

中國船舶環境保護設備及系統提供商，上海匯舸環保（新上市：2613）今日起至下周一（1月6日）招股，預計1月9日掛牌。一手100股，每股招股價介乎31.8至39.8元，入場費4,020.14元，中信証券及中國銀河國際為聯席保薦人。

公司今次發行1,000萬股，香港公開發售佔一成，集資最多3.98億元。集資所得將一半用於研發。

新吉奧房車入場費3313元 籌近4億元

房車公司新吉奧房車（新上市：0805）今日起至下周三（1月8日）招股，預計1月13日掛牌。一手2,000股，每股招股價介乎1.24至1.64元，入場費3,313.08元。華泰國際為獨家保薦人。

公司計劃發售2.4億股，香港公開發售佔一成，集資最多3.94億元億元。集資所得中，逾6成將用於建立新生產基地及升級現有生產工廠。