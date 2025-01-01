美股｜2024年收官　道指收跌29點　納指挫0.9%　Tesla再跌3.25%

2024年最後一個交易日，美股低收。道指於周二（12月31日）早段一度反彈205點，但隨後倒跌。道指至收市跌29點、 納指挫0.9%。其中，Tesla繼前一天挫逾3%後，周二再跌3.25%，每股收報403.84美元。



2024年12月10日，交易員在美國紐約市紐約證券交易所（NYSE）的交易大廳工作。（Reuters）

中概股指數收漲0.39%

道指收市報42,544.22點，跌29.51點或0.07%；納指收報19,310.79點，跌175.99點或0.90%。標普500指數報5,881.63點，跌25.31點或0.43%。

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數收漲0.39%。其中，阿里巴巴升0.78%。

圖為2024年6月5日，台灣台北電腦展的參加者於Nvidia標誌前走過。（Reuters）

美股七雄全跌 Nvidia挫2.33%

AI晶片龍頭Nvidia跌2.33%，為跌幅最大道指成份股，每股收報134.29美元。其餘美股七雄亦全線下挫。Google母公司Alphabet亦跌1.01%、Meta挫0.97%、Amazon跌0.86%、蘋果挫0.71%，微軟亦跌0.78%。

美國鋼鐵（US Steel）收漲9.61%。此前有報道指日本製鐵(Nippon Steel)願意在收購交易加入新條款，予華府否決削減美國鋼鐵產能的權力，以換取白宮批准有關交易。

加密貨幣股下跌，包括 Microstrategy回吐4.40%、Coinbase挫2.84%、MARA亦跌3.01%。

美元・美鈔・美元鈔票：圖為2021年2月8日路透社拍攝的設計圖片，可見股票圖表前方的一張張美元紙幣。（Reuters）

美元兌日圓往上157 紐約期油升1% 現貨金價回升

美元在周二上揚。衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市報108.48，升幅0.33%。 美元兌日圓則下跌，於匯市尾市報157.34，跌幅0.33%。

油價造好。紐約原油期貨每桶收報71.72美元，升0.73美元或1.03%。倫敦布蘭特期油收報74.64美元，升0.65美元或0.88%。

金價回升，現貨黃金每盎司最新報2,623.73美元，漲幅0.68%。

據CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報93,969.47 美元、24小時跌0.43%。