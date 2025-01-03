美股｜2025年開局先升後回落　道指收市跌151點　Tesla瀉6%

於2025年首個交易日，受勞動力市場數據穩健、美元上漲和Tesla股價暴跌等影響，美股周四（1月2日）下跌，道指早段曾漲360點，但至收市倒跌151點。其中，Tesla因公布年度交付量首次下跌，股價一度急瀉近7.6%，至收市仍跌6.08%。



2024年12月10日，交易員在美國紐約市紐約證券交易所（NYSE）的交易大廳工作。（Reuters）

中概股指數收挫1.51% 恒指夜期低水13點

道指收市報42,392.27點，跌151.95點或0.36%；納指收報19,280.79點，跌30.00點或0.16%。標普500指數報5,868.55點，跌13.08點或0.22%。其中，納指及標指為連續第五個交易日下跌，為2024年4月以來最長跌勢。

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數收跌中國金龍指數1.51%。其中，阿里巴巴升0.19%。恒指夜市期指收報19,610點，跌10點，較恒指收市19.623點，低水13點，成交12,773張。

圖為2018年8月1日，美國紐約中央車站的一家Apple專賣店。（Reuters）

蘋果挫逾2.62% Nvidia漲近3%

美股七雄漲跌不一，蘋果在中國提供罕見折扣，股價下跌2.62%。AI晶片龍頭Nvidia則升2.99%，每股收報138.31美元，為升幅最大道指成份股。Facebook母公司Meta亦漲2.34%、Amazon升0.38%；微軟則跌0.69%。

加密貨幣股隨Bitcoin價格上揚，包括Microstrategy升3.59%、Coinbase漲3.59%、MARA亦升2.62%。

2023年3月6日，圖為一台顯示美國科技公司NVIDIA標誌的智慧型手機被放在電腦主機板上。（Reuters）

新領失業救濟人數少於預期

數據方面，美國首次申領失業救濟人數，按周減少9,000跌至21.1萬人，為8個月來低位，也少於市場預期的22.1萬人。另外，標普全球公布，美國去年12月製造業採購經理指數（PMI）終值為49.4，低過11月的49.7，但高於初值的48.3。