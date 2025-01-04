拜登否決日鐵收購美國鋼鐵方案　日本政府對禁令感難以理解

日本製鐵（Nippon Steel）於2023年12月提出以141億美元收購美國鋼鐵（US Steel），惟交易已遭到美國總統拜登已正式否決。兩間公司發表聲明稱，對拜登的決定感到失望，明顯違反了正當程序和美國外國投資委員會的相關法律並將採取一切適當行動保護合法權利。



日鐵擬起訴美國政府

另據《日本經濟新聞》引述消息報道，日本製鐵已決定對美國政府提起訴訟，以質疑拜登發布命令阻止有關收購的程序是否適當。

報道指，日本製鐵不會反對拜登的決定本身，而是關注國外國投資委員會（CFIUS）決策過程的缺陷，而拜登的決定是以此作為基礎。

2024年12月10日，美國總統拜登（Joe Biden）否決日本製鐵收購美國鋼鐵的交易。（Reuters）

至於《共同社》報道，日本經濟產業大臣武藤容治表示，對於美方以國家安全保障方面的擔憂為由作出這樣的判斷，感到難以理解、十分遺憾；希望拜登政府為消除日方的擔憂作出應對。

他指出，在日本對美投資呈現擴大基調的情況下，日本政府認為有關收購案對兩國都是有益的，因應日本產業界的強烈擔憂聲音，日本政府不得不嚴肅對待此事。

工會指否決交易屬正確

此外，美國聯合鋼鐵工會（USW）表示，拜登阻止美國鋼鐵公司出售予日本製鐵的決定，對其成員和美國的國家安全而言是正確之舉。

USW International主席David McCall表示，鑑於美國鋼鐵公司最近的財務表現，顯而易見該公司可以輕鬆地保持強勁並富有韌性，工會呼籲美國鋼鐵公司的董事會採取必要措施，使其能夠進一步繁榮並保持盈利。