美國政府圖阻日本製鐵提購 美鋼批華府：為一己之私利出手
撰文：許懿安
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路透社9月4日引述知情人士稱，美國白宮將以國家安全爲由，阻止日本製鐵（Nippon Steel，前稱新日鐵）收購總部位於匹茲堡（Pittsburgh）的美國鋼鐵公司（US Steel，簡稱美鋼）。
路透社引述3名知情人士稱，拜登政府在8月31日一封信中告訴日本製鐵，交易將損害美國鋼鐵業，從而構成國家安全風險。這是證明美國政府或準備進一步阻止這宗交易。
美國海外投資委員會（CFIUS）在這封此前從未被報道的信函中表示，交易將損害美國的鋼鐵生產，並降低美鋼繼續積極尋求貿易救濟（trade remedies）措施的可能性。
美鋼及日本製鐵被要求在9月4日之前回應。
美鋼回應事件，批評美國「在這件事上採取的行動不是基於事實、法律或美國國家安全利益，而是基於政治，以及它作為第三方的、出於私利的利用。」
美國民主黨籍的總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）以及她共和黨對手、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）都反對這項交易。
日本製鐵3日告訴路透社，收購計劃能為美國「鐵鏽帶」注入生機，並在維護國家安全的同時，為當地工人和社區帶來好處，這是沒有其他方案能達成。