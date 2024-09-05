美國政府圖阻日本製鐵提購　美鋼批華府：為一己之私利出手

路透社9月4日引述知情人士稱，美國白宮將以國家安全爲由，阻止日本製鐵（Nippon Steel，前稱新日鐵）收購總部位於匹茲堡（Pittsburgh）的美國鋼鐵公司（US Steel，簡稱美鋼）。



路透社引述3名知情人士稱，拜登政府在8月31日一封信中告訴日本製鐵，交易將損害美國鋼鐵業，從而構成國家安全風險。這是證明美國政府或準備進一步阻止這宗交易。

美國海外投資委員會（CFIUS）在這封此前從未被報道的信函中表示，交易將損害美國的鋼鐵生產，並降低美鋼繼續積極尋求貿易救濟（trade remedies）措施的可能性。

美鋼及日本製鐵被要求在9月4日之前回應。

2024年9月2日，美國總統拜登（Joe Biden，不在圖中）和副總統、民主黨總統候選人賀錦麗出席在美國賓夕法尼亞州匹茲堡市舉行的競選活動。（Reuters）

美鋼回應事件，批評美國「在這件事上採取的行動不是基於事實、法律或美國國家安全利益，而是基於政治，以及它作為第三方的、出於私利的利用。」

美國民主黨籍的總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）以及她共和黨對手、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）都反對這項交易。

2024年9月2日，美國總統拜登和副總統、民主黨總統候選人賀錦麗出席在美國賓夕法尼亞州匹茲堡市舉行的競選活動。（Reuters）

日本製鐵3日告訴路透社，收購計劃能為美國「鐵鏽帶」注入生機，並在維護國家安全的同時，為當地工人和社區帶來好處，這是沒有其他方案能達成。