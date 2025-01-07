美股｜道指蒸發383點漲幅收挫25點　納指升1.24%　Nvidia漲3.43%

美股周一（1月6日）個別發展，在有消息指美國候任總統特朗普（ Donald Trump，又譯川普）可能對關稅問題改取更溫和立場後，道指早段升383點，但至收市倒跌25點。科技股則市場對人工智能（AI）的樂觀情緒提振，納指漲1.24%。其中，AI晶片龍頭Nvidia升3.43%，每股收報149.43美元，為升幅最大道指成份股。



2024年12月10日，交易員在美國紐約市紐約證券交易所（NYSE）的交易大廳工作。（Reuters）

中概股指數收挫1.16% 恒指夜期低水24點

道指收市報42,706.56點，跌25.57點或0.06%；納指收報19,864.98點，升243.30點或1.24%。標普500指數報5,975.38點，升32.91點或0.55%。

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數收跌1.16%。其中，阿里巴巴升0.01%，名創優品挫12.70%。恒指夜市期指收報19,664點，跌73點，較恒指收市19,688點，低水24點，成交35,852張。

圖為晶片製造商美光科技（Micron Technology）成立45周年，標語登上紐約時報廣場外牆展示版， 2023年10月10日上載社交平台。（X @MicronTech）

晶片股造好 美光科技漲逾10%

微軟計劃投資800億美元開發AI數據中心，以及富士康第四季度營收超出預期，令晶片股獲提振。除Nvidia上揚、AMD升3.33%，美光科技（Micron Technology ）漲10.45%。

另外，Facebook母公司Meta漲4.24%、Amazon升1.53%、微軟漲1.06%、蘋果升0.67%，Google母公司Alphabet亦升2.65%。

Bitcoin／比特幣／加密貨幣：圖為2024年3月9日，在法國巴黎拍攝的比特幣（Bitcoin）插圖圖片。（Reuters）

加密貨幣股上揚 Microstrategy漲近12%

加密貨幣股隨Bitcoin價格上揚，包括Microstrategy升11.61%、Coinbase漲6.32%、MARA亦升4.63%。

雖然特朗普否認關稅政策有變，但此前的消息仍刺激汽車股上漲，福特（Ford Motor）上漲2.03%，通用汽車（General Motors）升3.38%。

圖為2023年7月6日，在中國上海舉行的世界人工智慧大會（WAIC），騰訊的標誌展示在其攤位。（Reuters）

騰訊OTC最多曾挫近一成

此外，由於遭美國防部列「與中國軍方合作公司」，騰訊（0700）在美國場外交易（OTC）市場股價急跌，最多曾挫9.8%，跌至47.94美元；至收市跌7.82%，每股收報49.01美元。

美元指數曾失守108 紐約期油跌0.54%

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市報108.26，跌幅0.63%；日內最多曾跌至107.75。 其中，美元兌日圓走強，於匯市尾市報157.61，升幅0.24%。

油價下跌。紐約原油期貨每桶收報73.56美元，跌0.40美元或0.54%。倫敦布蘭特期油收報76.30美元，跌0.21美元或0.27%。

金價下跌，現貨黃金每盎司最新報2,633.81美元，跌幅0.20%。

據CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報102,093.28美元、24小時升近4%。