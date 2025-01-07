MicroStrategy連續9周加倉　Bitcoin持倉增至約443億美元

MicroStrategy Inc.再次買Bitcoin。該公司買入了1.01億美元的比特幣，此前宣佈將使用永續優先股、普通股和債務購買更多加密貨幣。這家總部位於弗吉尼亞州泰森角的企業軟件公司已經連續9周購買比特幣，其聯合創始人兼董事長Michael Saylor希望推進其持有比特幣的戰略。



目前該公司持有約443億美元的比特幣。

Bitcoin／比特幣／加密貨幣：圖為2017年6月23日，在法國「比特幣巴黎中心」（La Maisondu Bitcoin）拍攝的比特幣（Bitcoin）插圖圖片。（Reuters）

據美國證券交易委員會的文件，MicroStrategy在12月30日和12月31日以約94,000美元的均價購買了1,070個比特幣。該公司於上周五（3日）表示，計劃第一季度通過發行一次或多次永續優先股籌資至多20億美元。優先股發行是直到2027年通過公開發行股票和發行可轉換債券籌集420億美元資本計劃的一部分。