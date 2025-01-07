騰訊遭美列中國軍工企業名單　稱必要時興訟　冀從名單除名

騰訊（0700）發公告，指出美國國防部計劃於2025年1月7日（美國時間）發佈《關於指定中國軍工企業的通知》。根據該通知，美國國防部副部長已將本公司列入中國軍工企業名單（以下簡稱「中國軍工企業名單」）。



受到有關消息掠拖累，騰訊股價今日大幅下挫，全日瀉7.3%，收市報379.6元，成交額達547.7億元。

公司於告內指出，由於並非中國軍工企業，也不是中國國防工業的軍民融合企業，因此認為被納入中國軍工企業名單是一個錯誤。與美國政府為實施制裁或出口管制措施而存置的其他名單不同，列入中國軍工企業名單僅與美國國防採購事宜相關，不會影響公司業務。

圖為2023年7月6日，在中國上海舉行的世界人工智慧大會（WAIC），騰訊的標誌展示在其攤位。（Reuters）

公司又指出中國軍工企業名單亦與美國海外資產管理辦公室存置的非SDN－中國軍事綜合體企業名單（NS-CMIC名單）不同，列入中國軍工企業名單並不會禁止任何人（國防部除外）與公司進行業務往來，包括進行公司證券交易。

公司打算啟動複議程序以糾正此錯誤。在此過程中，將與美國國防部進行討論以解決任何誤解，並在必要時採取訴訟，將公司從中國軍工企業名單中刪除。並將於適當時候發佈進一步的公告。