上榜美國防部「中國軍事企業清單」 騰訊、寧德、商湯科技回應
撰文：鄭寧
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拜登卸任前再簽多份政令，美國國防部《聯邦公報》發布「中國軍事企業清單」（據美國法律正式規定為「第1260H條清單」），當中包括騰訊、寧德時代及商湯科技等逾百家中國企業。對此，騰訊、寧德、商湯接連回應美國此舉，表示「顯然是一個錯誤」。
騰訊公司在聲明中表示，「騰訊被列入這份清單顯然是一個錯誤，我們並不是軍工企業或軍工供應商。不同於出口管制或其他，這份清單對我們的業務沒有影響。儘管如此，我們仍將同美國相關部門共同解決誤會。」
寧德時代也回應了「這是一個錯誤，公司並未參與任何軍事相關活動。」
總部位於香港的人工智能軟件企業商湯科技亦於1月7日回應表示，美國國防部將商湯加入「中國軍事企業清單」，此舉毫無事實依據，對此強烈反對。回應稱，該清單的主要影響是名單上實體公司不能成為美國國防部的供應商，對商湯業務沒有實質影響。商湯將盡快就此事與各方積極溝通，以確保獲得公正的對待，並最大限度保護公司和股東的利益。
據悉，美國國防部的1260H清單，曾有過多次調整操作記錄，不少企業上了清單之後幾個月又被從清單中移除，包括中微公司、IDG資本、中國國際工程諮詢公司、福建火炬電子科技股份有限公司、中芯國際香港（國際）有限公司等公司均曾被列入1260H清單，但最終都被移除。
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