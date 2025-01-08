千億財赤｜林建岳籲政府「大刀闊斧」撐樓市　北上消費也關樓市事

本港預計將錄得千億元財赤，對於政府是否需要加徵稅項，貿發局主席林建岳隨團往印尼推廣港優勢時受訪，他稱，加稅會影響本港競爭力，令鄰近的新加坡得益。港府目前收入主要靠賣地，故穩定樓市對香港很重要。若果樓市不穩定，更會影響香港整個經濟系統。

林建岳指出，港府目前收入主要靠賣地，故穩定樓市對香港很重要。(資料圖片)

加稅減港競爭力 令新加坡得益

他指出，香港受制於聯匯制度，而美國開始減息以來，新樓交投有不錯表現。以中東杜拜為例，早年樓市大幅下跌，但其後政府開放樓市予外國人，帶動樓市大幅上升。林建岳預期，香港樓市如果有內地人來買，也會大幅上升。

港府推出多個吸納人才計劃，2022年至今一共批出20萬個申請，暫有13萬人，即65%入境香港。

林建岳續表示，需令人才「安居樂業」，方能令需求轉購買力。﹙資料圖片﹚

令人才「安居樂業」 才能令需求轉購買力

林建岳續表示，申請來港人才帶著家庭來港，會為樓市帶來需求，但問題是如何讓其在香港能夠「安居樂業」，例如先吸引更多包括高科技企業來港，吸引人才來港找工作，以至於買樓。

他指出，目前本港租金創歷史新高，可見市場存在需求，而如何將這些需求轉變為購買力，則是政府需要去思考的問題。他希望，政府能夠「大刀闊斧做啲嘢」，包括繼續能夠支持樓市。

對於港人北上消費成風，林建岳認為，若果本港股市及樓市旺盛，港人就無需北上，目前賺錢困難了，「想慳但又想消費」，購買力沒有以前好，才選擇北上消費。