彭博︰橋水裁員7%　以保持靈活性

彭博引述知情人士透露，橋水投資公司周一解雇了7%的員工，這家全球最大對沖基金希望維持隊伍小而精，以及招聘頂尖人才的靈活性。

知情人士稱，此次裁員影響到約90名員工；公司員工人數現已恢復到2023年時的水平，將繼續有選擇性地招聘。因信息尚未公開發布，知情人士要求匿名。

「在過去三年裡，橋水一直專注於快速發展，設定遠大目標，並為實現這些目標不惜一切代價。」橋水發言人在聲明中說，「這包括在好時候做一些艱難的事情，例如保持高標準並維持組織的靈活性。」

橋水由瑞·達利歐創辦，執行長為Nir Bar Dea，去年大多數投資略取得了兩位數回報，其中Pure Alpha宏觀基金取得了11.3%的回報。截至7月該公司管理著約1,600億美元資產。

橋水在一封向投資者披露裁員信息的信函中表示，公司領導團隊確保戰略和資源與要實現的目標相適應。信中寫道，「結果將是一個更具活力的理念、創新和影響力生態系統，凸顯我們的精英價值觀。」

去年Two Sigma Investments和Brevan Howard Asset Management兩家公司都裁員約10%。