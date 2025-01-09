內地12月CPI按年升0.1%　豬肉價格飆逾12%　PPI跌2.3%

內地公布去年12月居民消費物價指數。據國家統計局公布，當月CPI按年升0.1%，其中食品價格跌0.5%，非食品價格升0.2%。消費價格跌0.2%，服務價格升0.5%。



國統局又指出，去年全年CPI按年升0.2%。

國統局數據又顯示，從按年看，2024年12月份，食品價格由上月上漲1%轉爲下降0.5%，影響CPI同比下降約0.09個百分點。食品中，豬肉和鮮菜價格分別上漲12.5%和0.5%，漲幅均有回落；鮮果、牛肉、羊肉、食用油和糧食價格降幅在1.3%至13.8%之間。非食品價格由上月持平轉爲上漲0.2%，影響CPI按年上漲約0.14個百分點。非食品中，能源價格下降1.7%，降幅比上月收窄2.1個百分點；扣除能源的工業消費品價格繼續持平，其中金飾品價格上漲27.2%，燃油小汽車和新能源小汽車價格分別下降4.7%和6.0%；服務價格上漲0.5%，漲幅比上月擴大0.1個百分點。

PPI跌幅按年收窄

2024年12月份，全國工業生產者出廠價格和購進價格按年均下降2.3%，降幅比上月均收窄0.2個百分點；按月均下降0.1%。2024年全年，工業生產者出廠價格和購進價格均下降2.2%，降幅比上年分別收窄0.8、1.4個百分點。