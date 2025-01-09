陸東料今年樓市迎逃生門　中港股市全年升兩成　恒指見24000點

曾揚言本港樓市步入「長期熊市」的星級分析師陸東表示，預計今年是「逃生門」，樓價走勢料平穩，因為租金上升而息口預計繼續回落，而內地也有望推動支持政策利好市場流動性。但整體前景仍看淡，一直不相信存在「剛需」，因可以不買樓而租樓，內地亦面臨通縮問題。在與大灣區融合背景下，未來幾年也會是香港需要面對的問題。



目前為中港股市入市好時機

陸東在出席東亞銀行論壇活動時表示，中港股市估值「太便宜」，中港股市預計有20%升幅，恒指有望升至24000點，上證指數4000點，又認為目前為入市好時機。今年港股雖然不會期望「牛市重臨」，但有望平穩向上，息口向下有望為資產價格帶來支持。

對於特朗普回朝，他指出美國早年已開始針對中國有排斥及制裁等行為，中國方面料繼續落實支持經濟政策，民營企業等方面也有望會「拆牆鬆綁」。他又認為，相較下調貸款利息，其實應該減存款息，更可以實施「負利息」，這樣能有效釋放內地高企的存款比例，提振內需。

圖為2023年7月6日，在中國上海舉行的世界人工智慧大會（WAIC），騰訊的標誌展示在其攤位。（Reuters）

看好港交所、騰訊及高息股

內房市場方面，和日本1990年房地產爆破，其後步入30年調整期情況不一樣。前者為「人為爆」，涉及政策人為因素，而資本流出流入也受管制，而非日本的自由市場。故此，預計內房或只需要調節10年，目前或仍剩7年。

板塊及個股方面，看好港交所（0388）及騰訊（0700），後者雖然近日被美國加入黑名單，但目前估值便宜，其遊戲等本業沒有受到影響，有望升至近500元。他並看好高息股，包括電訊及電力股。