碧桂園與7銀行組成協調委員會達成共識　稱為重組落實重要里程碑

碧桂園（2007）發布境外債務重組及業務發展的最新情況，指出其重組提案的關鍵條款，及其已與由7家知名銀行組成的協調委員會達成共識，此提案構成進一步談判和具體文件的框架，旨在成功落實境外債務重組。



公司指出，有關進展標誌着在成功落實重組方面的重要里程碑。倘落實，重組提案將使公司實現大幅去槓桿化，目標是減少債務最多116億美元。以及將加權平均借貸成本從重組前的每年約6%降低至重組後的每年約2%。

據此，集團將擁有更具可持續性的資本結構，使其能夠專注於交付住房、繼續業務運營、保持資產價值及落實其認為最有潛力為所有利益相關者實現價值最大化的業務及資產出售策略。該公司對若干銀行對長期支持公司應對當前挑戰所表現出的興趣感到特別高興。

惠州碧桂園十里銀灘。（網絡資源圖）

控股股東擬將股東貸款轉為股份

此外，該公司的控股股東正在考慮將集團未償還本金總額11億美元的現有股東貸款轉換為公司或附屬公司的股份，具體條款有待協定。此提案再次體現了控股股東對集團長遠成功的信心。

協調委員會由共同持有或控制公司三筆銀團貸款(未償還本金總額為36億美元)未償還本金額約48%的貸款人組成。