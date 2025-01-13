馬化騰年會講話：騰訊實現築底反彈　籲勿過度吹捧微信小店新功能

騰訊（0700）旗下微信小店，日前開放「送禮物」功能，引發概念股投資熱潮。公司主席馬化騰出席集團年會時，呼籲不要過度吹捧此項功能，指出微信要用5年時間甚至更長時間去做一個電商生態連接器，發揮社交的力量，做成精品。



讚降本增效做的不錯 過去兩年築底反彈

馬化騰發言時指，過去一年，騰訊降本增效落實得不錯。在大環境上，2024年下半年有一些壓力，10月之後的新季度開始好轉，相信公司在過往兩年中，已經實現了築底反彈。其續指，對中國經濟的韌性充滿信心，認為中國企業乃至於企業家，具備堅韌不拔的創業精神。

馬化騰指出，過去一年，騰訊降本增效落實得不錯。（資料圖片）

遊戲業務「非常爭氣」 海外遊戲份額近國內業務一半

對於騰訊的王牌遊戲業務，馬化騰形容為，互動娛樂事業群（IEG）今年整體「非常爭氣」，海內外的業務在基業長青、穿越週期方面都有進步。

而去年時，其曾批評騰訊的遊戲業務，好似「躺在功勞簿」，今年其重新評價認為「整個組織架構、精氣神都得到了很大改觀」。他分享指，海外遊戲業務份額，已經接近國內遊戲業務的一半，期待未來還會有更快的發展。

馬化騰指，微信做電商的考慮包括要為整個微信的系統、社交的屬性和健康度着想，不要過度開發。（資料圖片）

視頻號電商勿過度開發

馬化騰上一年曾強調視頻號業務，今次同樣重申視頻號電商，他指出，微信重新調整架構，將電商相關工作放到微信開放平台部門。微信做電商的考慮包括要為整個微信的系統、社交的屬性和健康度着想，不要過度開發。

而在平台與內容事業群方面，馬化騰提到，長視頻發展穩定，短劇對原本的生態衝擊很大，觀眾主要看精品長劇，中腰部的長劇則受到衝擊。騰訊自己不做低質量的短劇，但會投資精品短劇。