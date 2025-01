騰訊(0700)旗下微信獲美國總統辦公室下貿易代表辦公室公佈《2024年假冒和隱私惡名市場名單》。



多款中國Internet Plus-related產品依然在列。曾上過名單的騰訊微信此次從名單中被移除。

騰訊最新報377.2元,升2.2%。

微信標誌。WeChat app is seen on a smartphone in this illustration taken, July 13, 2021(Reuters)