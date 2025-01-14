TikTok在美禁令迫近　小紅書成App Store榜首　美國「難民」湧入

美國去年以國家安全為藉口，要求TikTok限期剝離其內地母企字節跳動，否則恐於特朗普就職前一日（1月19日），即禁止其在美國運營，大量美國用戶因此湧入中國內地社交媒體小紅書。



小紅書海外譯為RedNote，據外電統計，其已於本周一飆升為，蘋果應用程式商店排名第一的免費應用程式。而前來小紅書註冊的海外用戶，發帖中多以「抖音難民（TikTok Refugee）」自稱。

外電續指，部分TikTok創建者正搬往小紅書，尋找替代方法，並觀望TikTok事件進展。根據蘋果App Store排名，其下載量超越了OpenAI旗下的ChatGPT，Lemon8及Threads。

美地產商早前提購TikTok在美資產

隨著「不賣就禁」安排即將生效，外界關注TikTok於美國業務前景如何。早前美國地產大亨、美國職業棒球大聯盟洛杉磯道奇隊前老闆Frank McCourt的Project Liberty及其在The People's Bid中的合作夥伴財團表示，他們已向TikTok母公司字節跳動，提交一份收購TikTok美國資產的方案。

McCourt在一份聲明中說，通過在不依賴當前的TikTok算法的情況下，保持該平台的活力並避免禁令，數以百萬計的美國人可繼續享受這個平台。他們期待與字節跳動、即將上任的特朗普及其政府合作，完成這項交易。

2021年7月13日，在智能手機上可以看到Facebook、TikTok、Twitter、YouTube和Instagram等社交媒體應用程式。（Reuters）

該財團沒有透露提議的價值。Project Liberty計劃將TikTok的用戶群遷移到美國建造的數字基礎設施，旨在讓人們重新掌控自己的數據和關係。

彭博引述消息人士指出，內地擬由馬斯克接手TikTok在美業務。（Reuters）

內地傳有意由馬斯克接手TikTok

不過《彭博》最新引述消息人士的報道卻指出，若TikTok未能阻止美國實施「不賣就禁」法案，中國官員正考慮讓美國富豪Elon Musk（馬斯克）收購其在美國的業務，不過他們尚未就如何推進達成任何堅定共識，目前仍處於初步審議階段。

消息人士指，北京討論的一種情況是，由馬斯克旗下的X控制美國TikTok並共同經營其業務。

TikTok隨後與美國政府展開司法交涉，希望阻止法案實施。美國最高法院大法官在10日的辯論中暗示，他們很可能會支持這項法律。如今這一法案即將實施，外界關注將會如何收場。