美國最高法院押後裁決TikTok禁令案　外媒：法官或傾向維持禁令

美國聯邦最高法院就中國字節跳動出售旗下影片分享應用程式TikTok（抖音海外版）不賣即禁法案舉行聽證會。多間外媒指，最高法院似乎傾向於維持禁令。最後聆訊歷時近3小時，9名法官聽取各方陳詞後押後裁決。



根據法案，字節跳動必須在1月19日之前出售TikTok，否則該應用將在美國被禁用。

路透社10日報道，在約2.5小時的辯論中，九名法官向代表TikTok、其中國母公司字節跳動和應用程序用戶的律師施壓，詢問中國政府利用平台對美國人進行間諜活動並進行隱蔽影響運作的風險，同時也探討言論自由的問題。

保守派首席大法官羅伯茨（John Roberts）向TikTok和字節跳動的代表律師弗朗西斯科（Noel Francisco）提問道：「我們應該忽視事實，即最終母公司實際上可能會為中國政府從事情報工作嗎？」

弗朗西斯科則援引候任總統特朗普（Donald Trump）對案件的立場，要求法官至少應暫停該法案。

圖為2023年1月25日路透社拍攝的設計圖片，相中一片破裂玻璃背後有一個TikTok的標誌。（Reuters）

中國駐美大使館發言人劉鵬宇發表聲明，指美方從未發現TikTok威脅美國國家安全的證據，但動用國家力量、濫用國家安全理由無理打壓TikTok，是不公平及不公正。

他認為美方應尊重市場經濟和公平競爭原則，停止無理打壓別國企業，為各國企業在美投資經營提供開放、公平、公正、非歧視的環境。