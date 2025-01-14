滙豐料泰國旅遊安全問題　帶動澳門旅遊業可受惠

今日（14日）已是臘月十五。距離農曆新年尚有2星期，相信不少讀者早已有計劃在農曆新年假期期間外遊，其中澳門更會成為港人及內地旅客熱門的目的地。滙豐發表最新報告，指出由於今年農曆新年假期較長﹑內地放寬居民前往澳門簽證，以及近期泰國旅遊安全問題等因素下，預料澳門旅遊業可受惠。



該行又指出在1月首12日，澳門日均博彩收入為6.5億澳門元，預料1月當地博彩行業會出現季節性低潮。同時指出當地貴賓廳生意按增長7%至9%，贏率則較正常的2.6%至2.8%低。該行又表示，予美高梅中國（2282）及銀娛（0027）買入評級。

另一大行摩通則指出，據渠道消息方面核審，了解到1月份首12日澳門錄得博彩收入78億澳門元，或日均賭收6.5億澳門元，較去年12月及第4季的日均賭收增加11%及4%。其中中場賭收已達到疫情前的115%。

大三巴是澳門必睇景點。（資料圖片）

摩根料今年1﹑2月賭收按年持平

摩通指出由於長達8日的農曆新年假期，將橫跨1﹑2月，會導致按年比較時有扭，所以認為宜將今年1﹑2月賭收合併作評估。該行預料1月賭收按年跌5%至7%﹑即180億元至180億元，2月份賭收則介乎按年持平至錄得5%增長﹑即介乎185億元至195億元。若將今年1﹑2月合併計算，則預料賭收按年持平。

該行指出濠賭股估值不昂貴，但是短期內缺乏正面催化劑，又指出因銀娛估值低，以及銀河四期今年第二季起至2027年開業帶動下，作為今年投資首選。