中信里昂風水指數｜恒指木蛇年底發威　呢2個方位樓市「大吉」

今日（16日）已是臘月十六。由於今年並無年三十晚，因此2星期後便會踏入大年初一。新一個農曆年時蛇年。蛇有靈巧的意味，那麼明年香港股市走勢會否如靈蛇一樣，有飛升之時？投資大行中信里昂一如以往，在農曆年前發表風水指數報告，預測木蛇年的恒生指數走勢是先低而後高，蛇年尾段更是最強勢之時。



翻查港股在過去4個蛇年，其實多偏軟。其中在2001年2月4日至2002年2月3日的金蛇年，全年錄得5,267點或32.7%跌幅，為恒指有紀錄以來，表現最差的蛇年。風水指數在2001年至2002年的金蛇年，以及2013年2月4日至2014年2月3日的水蛇年，均預測恒指可以反覆高收，最終卻失準。

中信里昂預測恒指在木蛇年走勢屬先低後高。（擷圖來自風水指數網頁）

在木蛇年，恒指走勢最終會否如風水指數預測般先低開而高收，令到投資者過一個「肥蛇年」？相信這是投資者願望之一。

雖然風水指數預測恒指在木蛇年可以高收，但亦提醒投資者，在新一個農曆年的第6個月，恒指就如一條在岩石上曬太陽的懶蛇，停滯不動。

中信里昂指出在木蛇年，屬「木」的行業為「大吉」。（擷圖來自風水指數網頁）

木是蛇年運勢達人

若木蛇年恒指先待機後發勁，哪些行業股票會值得留意。於風水指數內，予屬火的大型油氣行業「小吉」，另予屬水﹑土的五行行業屬「吉」，其中屬水的行業代表包括航運業，屬土的行業包括古董文玩。屬「木」的行業更是「大吉」，又指出木是蛇年的運勢達人，中信里昂形容，流年盤中本氣是木，月支為木當令，而且日支是木氣鼎旺的卯，有些小型行業包括布藝、繪畫卷軸裝裱以及藝廊都值得關注 。

至於屬金的行業，則予「凶」。

正南及正東方位樓市「大吉」

樓市方面，風水指數將香港按九宮飛星分成不同方位，認為今年位於香港西邊（包括西北﹑正西及西南）﹑正北﹑正東及正南地區樓市較佳，其中正南方及正東地區更是「大吉」。

若希望更了解中信里昂風水指數對木蛇年股市及樓市的看法，可以按此鏈結。