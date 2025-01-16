美股｜道指收市漲703點　納指飆2.45%　Tesla漲8%

美國上月核心通脹回落，美股周三（1月15日）上揚，三大股指均創下兩個多月以來的最大單日漲幅。道指收市升703點，納指飆2.45%。其中，Tesla飆8.04%，每股收報428.22美元。



圖為2024年10月24日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）的交易大廳工作。（Reuters）

中概股指數收漲0.97% 恒指夜期高水140點

道指收市報43,221.55點，漲703.27點或1.65%；納指收報19,511.23點，升466.84點或2.45%。標普500指數報5,949.91點，升107.00點或1.83%。

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數收漲0.97%。其中，阿里巴巴升0.94%。恒指夜市期指收報19,426點，升114點，較恒指收市19,286點，高水140點，成交15,644張。

2023年3月6日，圖為一台顯示美國科技公司NVIDIA標誌的智慧型手機被放在電腦主機板上。（Reuters）

銀行股造好 Nvidia及Meta升逾3%

多家大型銀行季度利潤超預期，股價上揚。摩根大通（JPMorgan Chase）股價漲1.95%；富國銀行（Wells Fargo）漲6.63%。高盛（Goldman Sachs）升6.02%，為升幅最大道指成份股。花旗（Citigroup）在第四季扭虧為盈，股價漲5.51%。

多隻大型股造好，AI晶片龍頭Nvidia升3.37%，每股收報136.20美元。Facebook母公司Meta升3.85%；Google母公司Alphabet漲3.11%。Amazon漲2.57%、微軟飆2.56%、蘋果升1.97%； Meta升2.31%。

另外，候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）旗下社媒DJT回升3.71%。