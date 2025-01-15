美股｜道指收市升221點　納指連跌5個交易日

美國公布重要CPI通脹數據前夕，新公布的12月最終需求生產物價指數（PPI）升幅均少於預期，通脹壓力紓緩。美股周二（1月14日）反覆，道指至收市升221點；納指則連續第5個交易日下跌。



2024年12月10日，交易員在美國紐約市紐約證券交易所（NYSE）的交易大廳工作。（Reuters）

中概股指數收漲2.10% 恒指夜期低水3點

道指收市報42,518.28點，漲221.16點或0.52%；納指收報19,044.39點，跌43.71點或0.23%。標普500指數報5,842.91點，升6.69點或0.11%。

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數收漲2.10%。其中，阿里巴巴升1.43%。恒指夜市期指收報19,217點，跌35點，較恒指收市19,219點，低水3點，成交10,338張。

圖為路透社2024年1月8日拍攝的設計圖片，可見特斯拉（Tesla）標誌被置於電腦主機板之上。（Reuters）

Tesla挫1.7% Nvidia跌逾1%

多隻大型股下跌，其中Meta挫2.31%、Tesla跌1.72%、AI晶片龍頭Nvidia跌1.10%，蘋果挫0.48%、微軟跌0.36%，Amazon跌0.32%。

禮來公司（Eli Lilly）跌6.64%，此前該公司表示，預計旗下治療糖尿病的減肥藥銷量遜預期。

圖為2024年3月26日，美國前總統特朗普（Donald Trump）旗下社交平台Truth Social 所屬公司，以股票代號「DJT」在納斯達克市場掛牌交易。（Reuters）

波音跌逾2% 特朗普社媒回吐逾8%

波音公布去年交付量降至疫情以來最低。股價跌2.10%，為跌幅最大道指成份股。

另外，候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）旗下社媒DJT繼前一天急升兩成後，周二回吐8.30%。

美元・美鈔・美元鈔票：圖為2021年2月8日路透社拍攝的設計圖片，可見股票圖表前方的一張張美元紙幣。（Reuters）

美元指數回落 油價跌逾1%

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市報109.28，跌幅0.61%。 其中，美元兌日圓走強，於匯市尾市報157.91，升幅0.27%。

油價下跌。紐約原油期貨每桶收報77.50美元，跌1.32美元或1.67%。倫敦布蘭特期油收報79.92美元，跌1.09美元或1.35%。

金價回升，現貨黃金每盎司最新報2,672.97美元，漲幅0.37%。

據CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報96,321.71美元、24小時升逾2%。