萬科早段瀉逾7%　內媒指公司總裁祝九勝被公安機關帶走

《彭博》報道，經濟觀察網引述知情人士消息稱，萬科（2202）總裁兼執行長祝九勝被中國公安機關帶走。受到有關消息拖累，萬科股價今早明顯受壓。截至上午9時38分，萬科報4.5元，瀉7.4%，成交額為1.83億元。



此外，據該媒體報導，深圳相關工作專班已經全面介入萬科，該公司或將面臨接管改組。

報道指出月，記者於周四數次撥打祝九勝的手機電話，未有人接聽。萬科暫未回覆《彭博》的置評請求。

萬科總裁祝九勝。（視覺中國）

財聯社今晨與祝九勝簡單通話

幾小時後，《財聯社》報導稱，祝九勝1月17日凌晨更新了微信朋友圈，轉發了一條關於商旅短租的鏈接，並和財聯社記者進行了簡短通話。報導未提及祝九勝的狀況或雙方的通話內容。

作為中國房地產市場的領頭羊，萬科面臨著債券拋售加劇的局面，投資者對該公司大量債務將到期感到憂慮，雖然政府推出了一系列房地產支持措施，但樓市危機仍未消散。

公司早前曾表示積極應對債務兌付

根據彭博匯總的數據，萬科旗下有總額逾300億元人民幣境內外債券將於今年到期或面臨回售行權，這些債務佔其存續公開債的一半以上，且今年到期規模是中資房企裡最大。

萬科早些時候對《彭博》表示，針對2025年將要到期的公開債務，公司會全力以赴，繼續從經營端和融資端等多方面籌集資金，通過積極銷售回款、持續推進大宗交易、加快非主營業務退出和持續爭取融資資源等方式，應對相關債務兌付。