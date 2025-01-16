內媒：萬科總裁祝九勝遭警方帶走　深圳相關工作組介入或接管改組

內媒《經濟觀察報》引述消息人士稱，2025年1月15日，萬科企業股份有限公司執行董事、總裁、首席執行官祝九勝被公安機關帶走。萬科是中國內地最著名的房地產開發商之一。經濟觀察網16日又報道，該網從多個信源獲悉，深圳相關工作專班已經全面介入萬科，萬科公司或將面臨接管改組。



據《界面新聞》報道，萬科對此消息回應稱，正在核實中。



萬科總裁祝九勝。（視覺中國）

《經濟觀察報》報道，有數個消息源表示，萬科總裁祝九勝於1月15日遭公安機關帶走。內媒記者試圖聯繫祝九勝及其秘書，但均未獲回覆。

《界面新聞》報道，萬科方面表示，消息正在核實中，如證實消息，將第一時間說明。

據介紹，祝九勝，1969年出生，1993年獲得中南財經政法大學經濟學碩士學位，2003年獲得中南財經政法大學經濟學博士學位。

萬科總裁祝九勝。（視覺中國）

1993年至2012年，祝九勝在中國建設銀行股份有限公司深圳市分行工作，歷任福田支行副行長（主持工作）、分行信貸部總經理、公司部總經理、分行副行長等。2012年，祝九勝加入萬科公司。2012年至2015年，祝九勝任公司高級副總裁，2016年至2018年1月任萬科合營企業深圳市鵬鼎創盈金融信息服務股份有限公司董事長兼總經理。2018年1月31日起，他擔任萬科公司總裁、首席執行官至今。

報道指，2024年萬科合同銷售面積同比大降26.57%，合同銷售金額大降34.59%。同時，萬科2024年三季報顯示，2024年前三季度，其營收為771.16億元（人民幣，下同），淨利潤方面，則是虧損了80.90億元。兩項同比分別下降24.25%、231.73%。