特朗普2.0 「戰狼」班底3特徵　馬斯克成最強X-factor｜財經解密

千呼萬喚始出來！「狂人」特朗普終於上任美國總統，全球進入「Trump 2.0」時代，他左手一個反建制馬斯克，右手一個最強對華內閣，未來絕對是多事之秋。摩根大通全球宏觀研究主管稱全球經濟增長最大的困難是「Trump 2.0」下美國引起的「不確定性」。不過，無需過份擔心，《香港01》為你在這個不確定的時代，找到一些確定性因素。



特朗普正式出任美國總統。（Reuters）

反華之心可昭日月 「Trump 2.0」班底更辣

毫無疑問，美國總統特朗普將會對中國加徵關稅，但和八年前他第一次執政不同的是，今次他的牌面更「辣」，事關「Trump 2.0」班底已經就位，可以看到三大特徵：反建制、極忠誠、極有錢。

畢竟特朗普上次做總統，無奈團隊「狗咬狗」，14個部門中有9個部長中途下馬，內閣成員頻繁換人，很大程度上阻礙特朗普推行「美國優先」政策，這次他就學聰明了，在選出內閣成員之前，先做忠誠度測試，同時為了擺脫共和黨人的掣肘，採用大量「局外人」。

特朗普將「用人唯親」發揮得淋漓盡致，好像這位一直支持特朗普的FOX新聞台主持赫格塞思，沒有任職高官和管理機構的經驗，卻被任命為國防部長，有理由相信特朗普未來四年施政更加放任自我。

FOX新聞台主持赫格塞思被特朗普任命為國防部長。（節目截圖）

美國史上最有錢班底之一 中美博弈難度增

「Trump 1.0」時代，他揭開了中美對抗的序幕，這一屆只會愈演愈烈，「加關稅」已經成為內閣口號，那麼哪一位「忠臣」叫得最大聲？不得不提及首位被中國制裁的美國國務卿魯比奧，他和財政部長貝森特及商務部長盧特尼克掌握美國經濟命脈，而要加中國60%關稅就是出自魯比奧，他在這幾年參與制定、涉及中港台相關的法案就有《維吾爾人權政策法》、《香港人權與民主法》等，不愧是媒體口中的「反華先鋒」。

除了忠誠、反建制，有錢也是「Trump 2.0」內閣的另一特色，財政部長、商務部長和部份駐外大使等多個職位也是由一些「大孖沙」出任。外媒統計，前總統拜登執政第一年內閣成員有大約1億美元淨資產，而今屆特朗普的班底成員總資產可能超過3400億美元，即是2.6萬億港元，香港十大富豪等人的身家全部加起來，都未及他們的一半，可能成為美國歷史上最有錢的內閣班底之一。

有錢人講求利益至上，聽上去很多事情都有商量的餘地，但對手如此精明，假如沒有足夠的手段和籌碼都很難應付，中美博弈只會更加驚心動魄。

美國國務卿魯比奧主張對中國加徵60%關稅。（Reuters）

Elon Musk大好友身份存變數 中國籌碼有多少？

說到有錢人，就不得不提及Elon Musk，他在特朗普參選期間出錢又出力，現在成功「登堂入室」被委以重任，包括領導新成立的政府效率部，負責為各部門削減開支。《紐約時報》指，沒有一位商界領袖比馬斯克更支持特朗普，但也很少有人比他和中國的關係更複雜，兩位狂人的聯盟可以維持多久是影響中美對決的關鍵。

那麼究竟Elon Musk在特朗普心中的份量有多重？早前特朗普陣營因一項高技術人才簽證內訌，本身透過人才政策入籍美國的馬斯克當然支持「搶人才」，這些和講求美國優先、反移民得特朗普陣營背道而馳，但是這位一向堅持自我的竟然選擇「開聲」支持這項政策。

另一邊廂，雖說Elon Musk是中國大好友，又有廠房在中國，但對於商人而言，有利益就是好友。Tesla雖然是這位首富的最主要收入來源，中國又是Tesla的第二大市場，但同期中國電動車也不甘示弱，去年比亞迪純電動車銷量只是小幅「跑輸」Tesla。所以問題的關鍵是中國會出多少籌碼？他是否會打壓中國電動車讓利給Elon Musk？

在美國不停對中國加關稅的情況下，中國未必讓Tesla在中國「打橫行」，保持現狀或許是中國給得出的籌碼，這對「百足咁多爪」的Elon Musk又有多少吸引力？

Elon Musk被委以重任，領導新成立的政府效率部。（Reuters）

特級爪牙劍指大西洋 雙狂人迎來更混亂局面

再者，「Trump 2.0」的關鍵詞不只是中國和關稅，Elon Musk的角色是特朗普面向大西洋的一把刀，協助整治朝野之餘，又揮舞「右翼大旗」，在政治上大舉進軍歐洲。他先是對英國工黨政府指指點點，攻擊首相施紀賢，反而支持右翼改革黨，後來又站隊德國另類選擇黨。

外媒報道，特朗普被問及如何看待Elon Musk介入歐洲政治，特朗普巧妙地稱，他不認識涉事的歐洲政治人物，同時又稱讚Elon Musk「doing a good job Very smart guy」（做得很好，非常聰明）。如此說法，似乎有「合謀」的嫌疑。

事實上，Elon Musk是以局外人的身份向歐洲輸出特朗普派系的政治思想，瓦解歐盟「第三方」角色，建立跨大西洋右翼大聯盟。如果說「Trump 1.0」是美國「玩自閉」，2.0就是向世界宣布現在由美國來制定遊戲規則。

Elon Musk協助整治朝野之餘，又揮舞「右翼大旗」，在政治上大舉進軍歐洲。（Reuters）

歐洲轉右你要知 環球經濟「危危乎」

特朗普日前稱不排除用武力奪取丹麥的格陵蘭、巴拿馬運河，將墨西哥灣改名為美國灣，又指希望加拿大成為美國「第51洲」。種種跡象表明這兩位狂人重新建立世界秩序的野心。

假如歐洲集體「轉右」，可以預示四點：一加密貨幣大行其道，二綠能政策倒轉行，三更嚴格既移民法，四加強國家主權，這些影響環球通脹和經濟增長。

「安內攘外、雙管齊下」，特朗普擁有最忠誠的後盾和最「惹火」的馬前卒，會帶來什麼的局面，唯一可以確定就是他的不確定性，各位商界朋友要小心，摸著石頭過河了。