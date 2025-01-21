特朗普2.0｜美勢推新廣場協議？　譚新強憂人幣貶增聯匯脫鉤壓力

美國總統特朗普正式回朝，他參選時揚言將對中國加徵關稅60%，惟上周先與國家主席習近平通話，昨日更有消息稱特朗普希望上任後到訪中國，深化與習近平關係。中環資產行政總裁兼投資總監譚新強預計，美國或對中國「先禮後兵」，一開始相信也不會大幅加徵，而特朗普吸納的人才Elon Musk，相信也在中美關係方面也會帶來正面影響。但他最大的擔憂，其實是中國選擇以人民幣大幅貶值來應對美國關稅，過程中令本港經濟首當其衝，聯匯制度也將而受壓。



譚新強表示，憂慮中國會因為怕「喪權辱國」而拒絕簽新廣場協議，反而選擇令人民幣大幅貶值來應對，但此舉會增貿易摩擦，令其他發展中國家如印尼與中國「反枱」。

美或推「新廣場協議」 料中國拒簽反而選擇大貶人幣

步入特朗普2.0，美國如何出招制華，市場充滿猜測。其中，獲特朗普提名出任白宮經濟顧問委員會主席的Stephen Miran，建議美國除了加徵進口關稅，更可以重置新新廣場協議協議（New Plaza Accord），讓美元走軟。市場憂慮將涉及特朗普最想針對的中國，逼使人民幣短時間內大幅升值。所謂 「廣場協議」，其實為當年美國與日本簽訂的協議，失去匯價自主權，逼使日圓大幅升值，其後導致日本經濟步入「迷失30年」。

不過，譚新強憂慮中國今次會因為怕「喪權辱國」而拒絕簽，改為選擇令人民幣大幅貶值來應對美國關稅政策，但此舉或引發「貨幣戰」及「貿易戰」，事關貨幣貶值令出口變相便宜，增加貿易摩擦，令其他發展中國家，例如印尼及非洲與中國「反枱」。

他又表示，其實並不認同人民幣有貶值壓力的說法，中國去年貿易順差高達1萬億美元，其實是有巨大的升值壓力。以中國去年貿易順差近1萬億美元估算，人民幣比公允值低了70%。

為刺激內地經濟，譚新強就建議，訂立中央負債率和個人消費率雙目標，兩者目前佔GDP比重分別為15%和37%，可以訂立均提升至50% 的目標，之後政策及相關執行就可以向這個目標走，令創業家和投資者的信心可快速恢復。同時，也應有序地開放資本帳，相信能夠有效吸引外來投資。

譚新強表示，如果人民幣真的大幅貶值，並逐漸逼近與港元「對等」，會增加內在的港元脫鉤壓力。﹙Getty Images﹚

人幣倘急貶勢累聯匯

受累美債息差擴闊，加上內地經濟前景不明朗，坊間普遍預料人民幣會貶值，關鍵是否幅度多少。譚新強認為，若果人民幣大幅貶值，除了內地「走資」壓力會更加大之外，香港更會首當其衝，聯繫匯率也會受壓，實體經濟將會頻臨「崩潰」。

事實上，中美角力，香港是戰場之一，飽受影響。近期市場對港元聯繫匯率的疑慮趨增，包括憂慮特朗普將香港踢出SWIFT，導致港元與美元脫鉤。譚新強稱，不認為暫時風險很高，而他其實更擔憂，如果人民幣真的大幅貶值，並逐漸逼近與港元「對等」﹙一兌一﹚，會增加內在的港元脫鉤壓力。

翻查資料，最近一次人民幣與港元匯率等同是在2006年，但當時中國經濟旺盛，惟建設及服務水平仍落後香港，與目前情況不同。譚新強解釋，港人目前已北上消費成風，人民幣再貶值將會更會加速北上，進一步大幅減低香港競爭力，「吉鋪」將更多，商業物業包括零售舖租及寫字樓等市道更差。

譚新強表示，在經濟環境差和樓市低迷的情況下，再大舉發展新區，會令現有問題進一步惡化，包括財赤及經濟。(發展局圖片)

對發展北都有保留 憂進一步惡化財赤及經濟

對於香港經濟前景，譚新強坦承，香港經濟確實面對很多的問題，但不少不是香港所能夠自決的，包括中美關係及中國政策。香港目前面對的兩大問題，為財赤問題及樓市疲弱。前者意味政府入不敷支，對於有人減少公務員及議員等方面的開支，他會贊成，而對於北部都會區這些大型投資計劃，目前預算開支料約逾兩千億元，則非常有保留。

譚新強表示，明白政府需要回應民意去解決高地價等問題，而發展北部都會區能夠幫助增加樓市供應，但在經濟環境差和樓市低迷的情況下，再大舉發展新區，會令現有問題進一步惡化，包括財赤及經濟。而整體香港樓市前景，他也看淡，「如果聯匯脫鉤，資產價格包括樓市將即時大跌50%，不脫鉤樓市就會跌慢啲。」

對於港股前景，譚新強就未有多言，但失望之情表露無遺，「講來都嘥氣，20幾年來恒指都仲係大概萬九點文風不動，今日應該又跌咗啦，真係睇少啲好過」。（資料圖片）

港股「睇少啲好過」 美股仍有上升空間

股市投資方面，對於港股前景，譚新強就未有多言，但失望之情表露無遺，「講來都嘥氣，20幾年來恒指都仲係大概萬九點文風不動，今日應該又跌咗啦，真係睇少啲好過」。

美股方面，他就認為估值還未到歷史泡沫階段，仍有上升空間，只是預計不會像過去3年般有逾20%的大幅升勢。因目前估值屬於合理，而聯儲局也可能會暫停減息，因特朗普政策包括對外加關稅對內減稅等，會增加通脹反彈機會，預計聯儲局首季會按兵不動，至於上半年內會否減息1次也存在不確定性。