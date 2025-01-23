寧德時代擬來港IPO 英媒﹕中金及中信建投資爭生意 佣金率0.01%
撰文：張偉倫
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外界均預期今年香港新股市場會較去年更熾熱，其中一個原因是不少已在內地掛牌的公司，有意來港發行H股，電動車電池生產商寧德時代（深圳﹕300750）便是其中之一。為爭逐這宗大型新股，據英國傳媒報道，中資投行採取超低佣金策略，中金及中信建投提出的佣金費率均低於1%。
寧德時代於去年底確認有意來港上市。摩根士丹利預料該公司集資額介乎68億至77億美元，即約600億元。
為爭取處理寧德時代在港上市計劃，報道指出中金提出願意收取的佣金費率為0.01%，中信建投亦提出相若的佣金費率。兩者收取的佣金費率，均較行業慣常收取的1%為低。
投行以低價吸客免無刁做
報道又引述消息人士指出，寧德時代曾提出支付0.2%的佣金費率，並按每間行帶來的訂單值額外提供激勵費用，令投行獲得的佣金高於0.2%。有投行人士指出，面對內地新股招股活動數量大減，中資投行寧願以低價吸客，亦不希望「無刁可做」。
雖然寧德時代被美國列入「中國軍事企業名單」，但是報道指出中金及中信建投以外，摩根大通及美銀這兩大美資行亦希望在該公司招股計劃中，擔當主要角色，同時美資投資者對寧德時代有不少需求。
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