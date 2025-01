內地電動車電池生產寧德時代早前已公布有意在港發行H股,據外電報道公司有意聘請美銀﹑中金及摩根大通等牽頭安排在港上市計劃。



報道引述知情人士指出,或會再有銀行參與安排寧德時代上市,而該公司上市計劃或為香港近年規模最大的新股上市計劃之一,惟發行規模﹑銀行陣容及時間表等細節或會有變。

早前摩根士丹利曾預測,寧德時代或在港集資68億至77億美元(約530億至600億元)。

寧德時代:People stand at the booth of battery maker CATL during the first China International Supply Chain Expo (CISCE) in Beijing, China November 28, 2023. (Reuters)